حظر ارتداء نجمة داوود لـ«غير حاصل على التطعيم» فى ألمانيا

حظر وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى في شمال ألمانيا، بوريس بيستوريوس، ارتداء نجمة داوود

المنقوش عليها عبارة "غير حاصل على التطعيم" في المظاهرات.

وصدرت تعليمات لسلطات الشرطة بموجب مرسوم بمنع ارتداء هذه الرموز باستمرار واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة فى حالة وقوع مثل هذه الحوادث ، وفقا لما أعلنته الوزارة أمس الأربعاء.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن ارتداء الشارة الصفراء التي أجبر النازيون اليهود على ارتدائها أو الرموز المستندة إليها، يعد استخفافا بالاستبداد النازي وإشارة إلى احتقار ملايين الضحايا.

وقال بيستوريوس: "على خلفية الفظائع التي ارتكبت في ظل الاستبداد النازي، من غير المقبول استخدام هذه الرموز البغيضة، التى كانت في ذلك الوقت السمة المميزة للإبادة المنهجية لملايين الأشخاص في التجمعات العامة".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي