الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوميكرون يرفع إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسى جديد

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بشكل حاد لتصل إلى مستوى قياسي جديد وسط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.


وسجلت البلاد 54 ألفا و122 إصابة ، بينها 54 ألفا و34 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و185 ألفا و361، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.
 

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات حاجز الـ 50 ألف إصابة، وكان الرقم القياسي السابق هو 49 ألفا و567 وتم تسجيله أمس الأربعاء.
 

كما سجلت البلاد 20 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6963 حالة. زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا يوم الأربعاء بلغت 54122 إصابة.


وذكرت الوكالة أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ مليونا و185361، بينما بلغ عدد الوفيات 6963 حالة، بين عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.


وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

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وائل لطفي

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