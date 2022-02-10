الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أنظمة صواريخ ارض جو وطائرات مقاتلة».. كواليس التدريبات الروسية والبيلاروسية

صواريخ أرض جو
صواريخ أرض جو

كشفت صحيفة الجارديان، عن  أن روسيا وبيلاروسيا  سيقومان، بالتدريبات العسكرية المشتركة، بدأءا من صباح الخميس ولمدة عشرة أيام ، مما يمثل تهديدا صريحاً لحشد الكرملين للقوات حول الحدود الاوكرانية .

 

ووصل فاليرى جيراسيموف رئيس الاركان العامة الروسية الى بيلاروس مساء الاربعاء للاشراف على التدريبات.

 

وقالت الصحيفة، إن روسيا نقلت ما يصل إلى 30 ألف جندى وكتيبتين من أنظمة صواريخ أرض جو من طراز 400 وطائرات مقاتلة عديدة الى بيلاروس للقيام بتدريبات مشتركة مع الجيش البيلاروسى.

 

من جانبه، قال أرتيوم شرايبمان المحلل السياسى البيلاروسى: "إن لوكاشينكو لن يكون قادرا على مقاومة منح الاراضى البيلاروسية لاى غرض تحتاجه روسيا سواء كانت تسير من خلالها او تستخدم منشآت عسكرية بيلاروسية او قواعد جوية وربما حتى نظام الدفاع الجوى".


وتضيف المناورات المشتركة جبهة جديدة إلى هجوم روسي محتمل على أوكرانيا. وهناك أيضا تهديد من الجنوب، حيث ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، ومن الشرق، حيث وجهت موسكو تمردا ضد سلطة كييف وحشدت قوات قريبة من الحدود الروسية الأوكرانية.
 

من جانبه، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور التدريبات العسكرية الروسية-البيلاروسية المشتركة.

 

وقال بيسكوف - ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم حضور التدريبات الروسية البيلاروسية - "لا، هذا ليس في خطط الرئيس"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

وحول تقييم الغرب لهذه التدريبات بأنها الأكبر على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق منذ الحرب الباردة، أشار بيسكوف إلى أن التقييم يجب أن يقدمه العسكريين؛ "لكن من الواضح أن هذه مناورات مشتركة وجدية للغاية".

 

وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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