الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى: من السابق لأوانه القول إن أزمة أوكرانيا قد حلت

المستشار الألماني
المستشار الألماني

قال المستشار الالمانى اولاف شولتس انه من السابق لاوانه الحديث عن حل الازمة الاوكرانية بالرغم من الدلائل المؤقتة على ان الدبلوماسية تحرز تقدما.

 

وجاءت تصريحات شولتس في الوقت الذي أبلغت فيه برلين عن انخفاض في احتياطيات الغاز التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا.

 

وأكدت صحيفة ذا ناشيونال الأمارتية الناطقة باللغة الانجليزية في تقريرها الصادر اليوم، الجهود الدبلوماسية التي بذلت هذا الأسبوع فى الوقت الذي تدافعت فيه الحكومات الأوروبية لمنع الحشد العسكرى الروسى بالقرب من أوكرانيا من الانفجار إلى حرب.

 

وقالت الصحيفة إن بريطانيا اتخذت  دورها فى قيادة هذه الجهود، حيث توجهت وزيرة الخارجية ليز تروس إلى موسكو وأخبرت روسيا ان المفاوضات هي السبيل الوحيد للمضي قدما.


وفي برلين، قال  شولتس إن روسيا فهمت الرسالة المتكررة بأنها ستواجه عقوبات شديدة إذا غزت أوكرانيا.

 

وكانت أوكرانيا قد أدلت بأصوات متفائلة بشكل منفصل، حيث قال وزير الخارجية ديميترو كوليبا إن "الدبلوماسية مستمرة فى خفض التوتر".

 

وقال  شولتس إن المناقشات كانت علامة جيدة ولكن المشاكل في العلاقات بين الشرق والغرب "خطيرة جدا وستبقى لبعض الوقت حتى الآن، ولذلك فهي تستحق اهتمامنا".

 

وأضاف: "من السابق لأوانه القول أن المشاكل قد حلت".
 

ويتزامن التوتر السياسي مع أزمة الطاقة في أوروبا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى مخاوف من استخدام روسيا لإمدادات الغاز الوفيرة كورقة مساومة.

 

ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن مخزونات الغاز، التي تبلغ حوالي 35 في المائة من سعة التخزين، تقل عن عتبة ال 40 في المائة التي تعتبر ضرورية لتحمل موجة البرد التي استمرت سبعة أيام.


وينبغي أن تكون مرافق التخزين هذه نصف ممتلئة للتغلب على سلسلة من الطقس البارد لمدة 30 يوما.

 

وقالت المتحدثة: "بالطبع نحن نراقب وضع مستويات التخزين وهذا أمر مقلق بالتأكيد".

 

وتعد روسيا أكبر مورد للغاز في ألمانيا، وأن مستقبل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 غير المفتوح بين البلدين هو موضع خلاف بين برلين وحلفائها فى الناتو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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