فتح بيع التذاكر لمباراة الأهلى والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2022، والذى يقام فى الوقت الحالى يالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، عن فتح السيستم الإلكترونى لبيع تذاكر مباراة الأهلى والهلال السعودى، فى إطار تحديد المركزين الثاثل والرابع عبر موقع البطولة.



ومن خلال هذا القرار يكون هناك فرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلى فى حضور مباراه ةتحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلى والهلال السعودى.

و من المقرر له يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الـ 3 عصرا بتوقيت القاهرة.