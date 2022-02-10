الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فتح بيع التذاكر لمباراة الأهلى والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

الأهلى
الأهلى

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2022، والذى يقام  فى الوقت الحالى يالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، عن فتح السيستم الإلكترونى لبيع تذاكر مباراة الأهلى والهلال السعودى، فى إطار تحديد المركزين الثاثل والرابع عبر موقع البطولة.

ومن خلال هذا القرار يكون هناك فرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلى فى حضور مباراه ةتحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلى والهلال السعودى.

 

و من المقرر له يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الـ 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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