الصحة التونسية: تطعيم 5485 شخصا بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 5 ألاف و485 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان مساء الأربعاء- أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و280 ألفا و836 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و628 ألفا و179 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ، ومليون و652 ألفا و657 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون.



وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و837 ألاف و339 جرعة ، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 4 آلاف و151 شخصا بفيروس كورونا ، ووفاة 22 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان مساء الأربعاء - أنه تم اجراء 12 ألفا و525 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.14% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 8 ألاف و278 شخصا ، ليصل أجمالي المتعافين 858 ألفا و730 شخصا.

وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء بلغ 26 ألفا و889 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 954 ألفا و726 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1467 حالة ، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 261 حالة ، و66 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.