رئيس وزراء بلغاريا يواجه ممثلي الادعاء بعد تعهده بمكافحة الاحتيال

انتقد رئيس وزراء بلغاريا الجديد كيريل بيتكوف ممثلي الإدعاء بسبب "تلكؤهم" في مواجهة الاحتيال، متعهدًا بمكافحة المشكلة في البلد الذي يوصف بأنه الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي.

وقدم "بيتكوف"، الذي فاز في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر متعهدًا بـ"عدم التساهل مطلقا مع الفساد"، قائمة تضم 19 شخصًا قال "إنهم يحتمل أن يكونوا متورطين في أنشطة غير قانونية"، إلى جانب تقارير إعلامية استقصائية تلخص الجرائم المزعومة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم استدعاء "بيتكوف" كشاهد الأربعاء بعدما اتهم النائب العام إيفان جيشيف بعدم بذل الجهد الكافي في النظر في الجرائم الكبرى.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع البلغارية، أن إسبانيا تعتزم مساعد حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مراقبة المجال الجوي، فيما يعزز الحلف الغربي جانبه الشرقي وسط تزايد التوترات مع روسيا.

وأفادت الوزارة بأن إسبانيا سشترسل إليها 130 فردًا عسكريًا وأربع طائرات من طراز يوروفايتر، ومن المقرر أن تصل أول دفعة من الطائرات إلى مهمتها التي ستمتد إلى 31 مارس الأسبوع الجاري في قاعدة جراف إجناتيفو الجوية جنوبي بلغاريا.

وتعتزم هولندا أيضًا، إرسال طائرات حربية من طراز إف- 35 لمراقبة المجال الجوي لبلغاريا في وقت لاحق من العام الجاري، وأشارت تقارير إلى تكرار الاستفزازات الروسية فوق البحر الأسود في السنوات القليلة الماضية.

وانضمت بلغاريا التي كانت ضمن دول الجبهة الشرقية لحلف الناتو في نهاية 2004، لكن ما زالت لديها طائرات حربية سوفيتية من طراز ميج- .29

كما أعلن وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف، ان الولايات المتحدة أبلغت الجانب البلغاري تأجيل تسليم مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى صوفيا لعدة أشهر.

وقال يانيف، في تصريح أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية: "لقد تلقينا رسالة رسمية من شركة (لوكهيد مارتين) الأمريكية، يشار فيها إلى تأخر التوريدات الأولى للطائرات.. وتُحدد في الرسالة فترة حوالي عدة أشهر".

ووفقًا لجدول التوريدات، من المفترض أن تتلقى بلغاريا أول مقاتلة بحلول منتصف سبتمبر 2023 المقبل، وسيتم إيصال 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2023، على أن يتم تسليم باقي الطائرات في الربع الأول من عام 2024.