الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 178814 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل
البرازيل

أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، بأنها سجلت 178814 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1264 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت إجمالا 26 مليونا و955434 إصابة بفيروس كورونا و635074 وفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى

رئيس لبنان يؤكد استعداده لبحث نقاط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل