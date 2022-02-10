اليوم.. رئيس وزراء بريطانيا يزور وارسو

يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وارسو، صباح الخميس، وارسو، ومن المنتظر أن يجري محادثات مع الرئيس البولندي اندريه دودا، ورئيس وزرائه ماتيوش مورافيتسكي.

ويتوقع أن تتصدر قضية الأمن في المنطقة أجندة المحادثات، "مع اهتمام خاص بتحركات روسيا ضد أوكرانيا".

وسيقوم جونسون ومورافيتسكي بزيارة ثكنة عسكرية بالقرب من العاصمة البولندية وارسو حيث سيلتقيان عددا من الجنود البريطانيين.

يشار إلى أن بريطانيا نشرت منذ ديسمبر الماضي 100 فرد من قوات الدعم القتالي في بولندا لمساعدة الدولة الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حماية حدودها مع بيلاروس.

كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أعلن أول أمس الاثنين أن بلاده سترسل 350 جنديا إضافيا إلى بولندا "كإشارة دعم" نظرا لحشد مجموعات روسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي جونسون مع أمين عام حلف ناتو، ينس ستولتنبرج، في بروكسل قبل ظهر غد في إطار مواصلة قيادة الحكومة البريطانية الجهود الدبلوماسية من أجل حل الأزمة الأوكرانية.



كان جونسون زار كييف، الأسبوع الماضي، كما وصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى موسكو اليوم في زيارة تستغرق يومين.



وعقب وصول الوزيرة البريطانية إلى موسكو، طالبت تروس روسيا بسحب قواتها فورا من منطقة الحدود مع أوكرانيا، وقالت:"سيشكل أي تدخل خطأ فادحا.. الدبلوماسية هي السبيل الوحيد، وعلى روسيا أن تتبع هذا المسار".



ومن المنتظر أن يزور وزير الدفاع البريطاني موسكو هذا الأسبوع.

وقال مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية في بولندا تستعد لمساعدة المواطنين الأمريكيين الذين قد يفرون إلى بولندا من أوكرانيا، في حال أقدمت روسيا على غزوها.

وتابع المسئولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا لإجلاء المواطنين الأمريكيين؛ لكنها ستقيم منشآت مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنه يتم نشر نحو 1700 جندي في بولندا معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا.