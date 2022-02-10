الحكومة الموريتانية تؤكد دعمها لدولة مالى

قال المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إن بلاده على اتم الاستعداد لدعم مالي.

وأضاف في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء في نواكشوط،: "نحن على أتم الاستعداد لكل ما من شأنه أن يساعد الشعب المالي في تجاوز أزمته العابرة التي يمر بها حاليا، لكن في إطار الجهد الإقليمي ووفق الانساق الدولية".

وأكد أن ذلك هو الموقف الثابت للنظام الحالي من دولة مالي الشقيقة، التي تربطنا بها أواصر الأخوة والجوار، فضلا عن المصالح المشتركة بين الدولتين.

وتعاني جمهورية مالي من حصار فرضته عليها دول الإيكواس الشهر الماضي بسبب الفترة الانتقالية التي يريدها المجلس العسكري الحاكم في مالي بخمس سنوات وتدعو دول الإيكواس إلى العودة للنظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.

وكانت دعيت الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد.

وجاء في مرسوم تلاه التلفزيون العام، أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوم مقام البرلمان الانتقالي "مدعو إلى عقد جلسة استثنائية اعتبارا من الرابع من فبراير وفي الأيام التالية".

وجاء في المرسوم أيضا أن جدول أعمال المجلس يتضمن خصوصا "مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات" من أجل وضع جدول زمني جديد، من دون الدخول في تفاصيل إضافية.

وأخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا في التاسع من يناير سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة حيال مالي لمعاقبة المجلس العسكري الحاكم على نيته البقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين في اغسطس 2020 ومايو 2021.

وتطلب دول غرب أفريقيا المدعومة من الأسرة الدولية من السلطة العسكرية في مالي خفض مدة المرحلة الانتقالية وتقديم جدول زمني جديد للانتخابات.

ولم يف العسكريون الذين يقفون وراء الانقلابيين، بوعدهم إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير ليتسلم المدنيون بنتيجتها السلطة مجددا.