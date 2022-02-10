تونس: إصابة 4151 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 4 آلاف و151 شخصا بفيروس كورونا ، ووفاة 22 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان مساء الأربعاء - أنه تم اجراء 12 ألفا و525 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.14% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 8 ألاف و278 شخصا ، ليصل أجمالي المتعافين 858 ألفا و730 شخصا.

وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء بلغ 26 ألفا و889 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 954 ألفا و726 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1467 حالة ، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 261 حالة ، و66 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

وقالت وزارة الصحة التونسية، إنه تم تطعيم 3 آلاف و926 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة - في بيانها - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي، بلغ 6 ملايين و278 ألفا و773 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و626 ألفا و743 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومليون و652 ألفا و30 شخصا بجرعة واحدة.

وتابعت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و829 ألفا و466 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

