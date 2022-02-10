النفط يصعد بفعل هبوط حاد فى المخزونات وطلب قوى بالولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط، بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطا بحوالي خمسة ملايين برميل في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على الوقود إلى مستوى قياسي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 91.55 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 30 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 89.66 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط في أكبر مستهلك للخام في العالم هبطت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 410.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 في حين سجل الطلب على المنتجات النفطية مستوى قياسيا مرتفعا عند 21.9 مليون برميل يوميا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.

وينبئ النشاط القوي لمصافي التكرير في الولايات المتحدة بشح في المعروض في الأسواق في الأشهر المقبلة.

وتلقى سوق النفط دعما أيضا من بواعث قلق حيال التهديد المستمر للإمدادات من دولة الإمارات العربية التي تعرضت لهجمات من جماعة الحوثي في اليمن، وأيضا المخاوف المرتبطة بحشد روسيا الآلاف من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وكانت أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية لدى شركات التكرير الأوروبية بلغت 1.1 مليار برميل في يناير ، منخفضة 13 بالمئة على أساس سنوي لكنها مرتفعة 1.4 بالمئة عن مستوياتها في ديسمبر.

وبلغ استهلاك مصافي التكرير من الخام 9.26 مليون برميل يوميًا، مرتفعا 8.4 بالمئة على أساس سنوي لكنه منخفض 1.4 بالمئة من مستويات ديسمبر.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 419.9 مليون برميل في يناير، بزيادة قدرها 0.5 بالمئة عن الشهر السابق لكنها منخفضة 11.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت مخزونات البنزين 109.91 مليون برميل في يناير، مرتفعة 3.9 بالمئة من ديسمبر لكنها منخفضة 11.5 بالمئة على أساس سنوي.