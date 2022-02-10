تزايد الأمل بنجاح الدبلوماسية الأوروبية فى حلّ الأزمة الأوكرانية

يكثّف المستشار الألماني أولاف شولتس جهوده الدبلوماسية في محاولة لنزع فتيل الأزمة على الحدود الأوكرانية-الروسية، ليستكمل بذلك مسعى أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبدأت أولى ثماره تظهر الأربعاء بدليل "المؤشرات الإيجابية" التي تحدثت عنها موسكو وكييف.

وأكّدت أوكرانيا، أنّ هناك "فرصاً حقيقية" لخفض حدّة التوتر على حدودها مع روسيا حيث حشدت موسكو أكثر من مئة ألف عسكري في خطوة يخشى الغرب أن تكون تحضيراً لغزو عسكري للجارة الموالية للغرب، في حين تحدّث الكرملين عن "مؤشّرات إيجابية".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين "اليوم هناك فرص حقيقية لتسوية دبلوماسية"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ "الوضع لا يزال متوتراً لكنّه تحت السيطرة".

وأضاف أنّ حكومته تأمل بأن تنجح المساعي الدبلوماسي التي كثّفها الأوروبيون في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى التهديدات الغربية بفرض عقوبات "غير مسبوقة" على موسكو في حال غزت قواتها بلاده، في أن تبعد شبح الحرب عن أوروبا.

بدوره أعلن الكرملين الأربعاء أنّ هناك "مؤشرات إيجابية" الى إمكانية تسوية الأزمة الراهنة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين "برزت مؤشرات إيجابية الى أنّ الحلّ لأوكرانيا يمكن أن يستند فقط الى الالتزام باتفاقيات مينسك" الموقّعة في 2015 بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

لكنّه حذّر من أنّه ليس هناك أيّ مؤشر من السلطات الأوكرانية الى استعدادها "للإسراع" في القيام بما "كان ينبغي على كييف القيام به منذ فترة طويلة".

وأضاف "لذا هناك مؤشرات إيجابية، ومؤشرات أقلّ إيجابية".

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف في إطار مساع دبلوماسية أوروبية تهدف إلى تبديد المخاوف إزاء احتمال قيام موسكو بغزو لأوكرانيا.

ولفت ماكرون إلى أنّ زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه الإثنين في موسكو، أكّدا له التزامهما اتفاقيات مينسك للسلام.

والأربعاء أكّد الإليزيه أنّ جولة ماكرون "حقّقت هدفها" بإتاحة "المضيّ قدماً" نحو خفض حدّة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مشدّداً في الوقت نفسه على وجوب عدم انتظار "مكاسب فورية" منها.

ولفت الإليزيه إلى أنّ الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي "فتحت آفاقاً، ولدينا عناصر تتيح التفكير بحلول مثيرة للاهتمام للمشاكل الراهنة".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشاور هاتفيا الأربعاء مع نظيره الفرنسي الذي أبلغه بمضمون "لقاءاته الأخيرة" مع الرئيسين الروسي والأوكراني في موسكو وكييف.

وأضافت الرئاسة الأمريكية أنهما "تحدثا أيضا عن الجهود الدبلوماسية و(جهود) الردع القائمة، والتي تبذل بتنسيق وثيق مع حلفائنا وشركائنا، ردا على استمرار الانتشار العسكري لروسيا على حدود أوكرانيا".