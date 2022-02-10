استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، مساء الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا ، سجل معهد روبرت كوخ بألمانيا 185 ألفا و 641 حالة إصابة جديدة و 166 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و 597 ألفا و 105حالات والوفيات إلى 119 ألفا و 892.

وفي هولندا سجلت السلطات الصحية في البلاد 86 ألفا و 538 حالة إصابة جديدة و 7 حالات وفاة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و 436 ألفا و575 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و343.

وفي إسبانيا، تم تسجيل 62 ألفا و 839 حالة إصابة جديدة و 282 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و 502 ألف و 141 حالة والوفيات إلى 95 ألفا و 213.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 46 ألفا و 872 حالة إصابة جديدة و 310 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و 271 ألفا و 16 حالة والوفيات إلى 107 آلاف و 204 .

وفي سويسرا، 17 ألفا و 324 حالة إصابة جديدة و 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 478 ألفا و754 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 992.

وفي النمسا، 38 ألفا و 309 حالات إصابة جديدة و 22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 149 ألفا و623 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و 293.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 5 آلاف و 677 حالة إصابة جديدة و 63 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 230 ألفا و 539 حالة والوفيات إلى 6 آلاف و 291.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات 7 آلاف و868 حالة إصابة جديدة و37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 998 ألفا و463 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و281.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات 8 آلاف و 254 حالة إصابة جديدة و 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 797 ألفا و 188 حالة والوفيات إلى 6 آلاف و 190.

وفي فنلندا، تم تسجيل 4 آلاف و 520 حالة إصابة جديدة و 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 546 ألفا و 782 حالة والوفيات إلى 2126.

وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 17 ألفا و134 حالة إصابة جديدة و 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 956 ألفا و332 حالة والوفيات إلى 32 ألفا و65.

وفي أفريقيًا، سجلت إثيوبيا، 161 حالة إصابة جديدة و 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 467 ألفا وحالة واحدة والوفيات إلى 7 آلاف 397.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 414 حالة إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 308 آلاف و50 حالة والوفيات إلى 3 آلاف 934.

وفي كولومبيا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 8 آلاف و 785 حالة إصابة جديدة و 207 حالات وفاة ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و 994 ألفا و 301 حالة والوفيات إلى 136 ألفا و404.

وفي الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية في البلاد 86 ألفا و630 حالة إصابة جديدة و 1396 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 78 مليونا و 661 ألفا و 719 حالة والوفيات إلى 934 ألفا و111 حالة.

