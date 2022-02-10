الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفاتيكان تبحث إمكانية قيام البابا بزيارة لبنان

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

تدرس الفاتيكان تنظيم زيارة للبابا فرنسيس الأول إلى لبنان، حيث أشار بيان للكرسي الرسولي مساء الأربعاء إلى زيارة بابوية محتملة للبنان، حال سمحت الظروف، ربما في وقت لاحق العام الجاري.


وتحدث البيان عن لقاء بين وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد جالاجير مع أعضاء السلك الدبلوماسي في الكرسي الرسولي. وزار جالاجير 68/ عاما/ لبنان في الفترة من 31 يناير وحتى الرابع من فبراير.


وقال جالاجير: "كانت تجربة مهمة للغاية. وأتاحت لي فهم الواقع في لبنان".
ويرى جالاجير أن لبنان تفتقر إلى الإجماع على حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد، مع اعتبار أن الانتخابات البرلمانية المقبلة خطوة ضرورية تجاه استعادة الاستقرار.


يشار إلى أن البابا فرنسيس أعرب مرارا عن رغبته في زيارة لبنان. يذكر أن لبنان يتعرض منذ عامين تقريباً لأزمة اقتصادية ومالية ربّما هي من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدةً عالميًّا منذ منتصف القرن التاسع عشر. وأدَّت تغيرات أسعار الصرف إلى قفزة كبيرة للتضخم الذي يُقدَّر
معدله بلغ في المتوسط 145% في -2021 ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان.

وفي سياق متصل، دعا وزير خارجية الفاتيكان، أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول، المونسنيور ريتشارد بول جالاجير، المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان لمواجهة الأفق الاقتصادي المسدود على أن تترافق هذه المساعدة مع إصلاحات داخلية.


وجاء كلام المطران جالاجير في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر عن "البابا يوحنا بولس الثاني ولبنان الرسالة"، في جامعة الروح القدس- الكسليك، شمال بيروت، بمناسبة مرور 25 عاما على الزيارة التاريخية التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني إلى لبنان.


وقال المطران جالاجير: "لا شك في أن الأسرة الدولية يجب أن تساعد لبنان على مواجهة هذا الأفق الاقتصادي المسدود ووضع حد له، لكن هناك حاجة أيضا إلى تجدد وإصلاحات داخلية تترافق وتنبه حقيقي للخير العام والتزام مقاربة تتخطى المصالح الضيقة للأفراد والجماعات".


وأضاف: "يمكن تخطي الانقسامات والجمود السياسي والاقتصادي عبر الديموقراطية الحقة، وقوامها الحوار والوحدة والتفاهم ووضع الخير العام في مصاف الأولويات". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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