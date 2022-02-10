الاتحاد الأوروبى: 125 مليون يورو إضافية لأفريقيا لدعم التطعيم ضد الوباء

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 125 مليون يورو إضافية (143 مليون دولار) لدعم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وقالت فون دير لاين، اليوم الأربعاء خلال زيارة لمعهد باستور في العاصمة السنغالية دكار، إنه سيتم توجيه الأموال لضمان حسن توزيع جرعات اللقاح وتدريب الطواقم الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز الإمكانيات التحليلية والتسلسلية "لنسبق الفيروس بخطوة".

وذكر الاتحاد الأفريقي أن نسبة من تلقوا اللقاح الكامل في أفريقيا لم تصل إلى 12 % حتى مطلع شباط/ فبراير الجاري، وهي نسبة أقل بكثير من أنحاء أخرى من العالم.

وبذلك يرتفع الدعم الأوروبي لحملات التطعيم ضد الوباء في القارة إلى أكثر من 400 مليون يورو.

وأعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة، بلغ 11 مليونا و7 آلاف و889 حالة إصابة، كما سجلت 242 ألفًا و151 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة الأربعاء - أنه تم إعطاء أكثر من 218 مليونًا و397 ألفًا و31 جرعة لقاح في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و946 ألفًا و755 حالة، ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

أعلنت جنوب إفريقيا، عن ارتفاع معدل الإصابة بالمتحور الفرعي "بي.إيه 2" من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد خلال يناير الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ميشيل جروم، رئيس دائرة الرقابة على الصحة العامة والاستجابة بالمعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، قوله إن المتحور الفرعي بي.إيه 2 من سلالة أوميكرون شكل 23 بالمائة من الإصابات في البلاد خلال يناير الماضي، مقابل 4 بالمائة في الشهر السابق عليه.

