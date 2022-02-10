الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إخلاء 7 مدارس فى واشنطن بعد تهديدات بوجود قنابل

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 قالت السلطات الأمريكية إنه تم إخلاء سبع مدارس أغلب تلاميذها من السود في واشنطن بسبب تهديدات بوجود قنابل  الأربعاء، وأضافت أن مدرسة ثانوية تلقت تهديدا أثناء زيارة زوج كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لها.


وقالت إدارة شرطة مقاطعة كولومبيا إن أربع مدارس ثانوية عامة وثلاث مدارس مستقلة تلقت تهديدات بوجود قنابل.


وأعلنت شرطة واشنطن لاحقا "عدم وجود أي مواد خطيرة" في مدرسة دنبار الثانوية التي كان يزورها دوجلاس إيمهوف زوج هاريس والذي جرى نقله سريعا إلى مكان آمن بعد التهديد بوجود قنبلة أمس. وأكدت الشرطة عدم وجود متفجرات أيضا في المدارس الأخرى.


ولم تشر السلطات إلى وجود أي صلة عرقية في موجة التهديدات بالقنابل. وقالت الشرطة إن واقعة أمس لم تكن تستهدف زوج هاريس على ما يبدو والذي كان يزور المدرسة للمشاركة في الاحتفال بشهر تاريخ السود.


لكن مثل هذه الحوادث أثارت مخاوف بين مجتمعات السود التي تشعر بالفعل بالقلق من سلسلة تهديدات بالقنابل تلقتها ما لا يقل عن 12 كلية وجامعة تاريخية للسود الأسبوع الماضي في أنحاء البلاد.


ولم يتم العثور على متفجرات في أي من تلك الكليات والجامعات، لكن مكتب التحقيقات الاتحادي يتولى التحقيق في هذا الأمر.

 

وعلى صعيد أخر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" إن 28 بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة "لن تُسيطر أبدا" على كوفيد-19 ولن تعود إلى طبيعتها، ارتفاعا من نسبة 9 بالمائة في مارس عام 2021، وذلك حسب نتائج استطلاع أجرته جامعة مونماوث في يناير.

 

وقال التقرير إن استطلاعا آخر للرأي أجرته مؤسسة "كيه أف أف" وجد أن 77 بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أن معظم الناس سيصابون حتما بكوفيد-19 على أي حال، وهو شعور يتجاوز الانتماء الحزبي.

 

وأضاف التقرير إن التنبؤات بزوال الفيروس "كانت خاطئة في كل مرة. وقد تخلى معظم الخبراء عن ذلك" في ضوء المتغيرات الجديدة التي تعقب بعضها البعض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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