الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل الفنانة داليا إيهاب يونس ببيت السنارى.. اليوم

بيت السناري بالسيدة
بيت السناري بالسيدة زينب

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، في السادسة من مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان "مدخل لفن الخط العربي"، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية.

تركز الندوة على تاريخ نشأة وتطور الخطوط العربية، وأنواعها المختلفة وأسـباب التسمية والفروق الجوهرية بينها، والتعرف على الأدوات المـستخدمـة، وتوظيف الخـطوط ومواكبتها لتغيرات العصر، وتحديد الأسلوب الصحيح لتعلمها، وهي موجهة لغير المتخصصين من راغبي تعلم فن الخط العربي.


يحاضر في الندوة محمد شافعي حسن خالد، وهو فنان وخطاط متميز، قدم الكثير من الورش والمحاضرات التعليمية لفن الخط العربي، وشارك في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.

تأتي هذه الندوة في ضوء الحفاظ على إرث اللغة، والاهتمام بالخط العربي كأحد الفنون الجميلة التي تتميّز بقدرتها على تربية الذوق ورهافة الحس، فيعد الخط العربي مجالاً مهماً لتعليم بعض القيم الأخلاقية والمثل النابعة من التراث، حيث يمكن صياغته بطرق جمالية تتنوّع بتنوُّع الخطوط، فضلاً عن التركيبات الفنيّة وقدرة الحرف على التشكّل مع التكوينات والفراغات والألوان، مما ينتج عنه لوحة فنيّة جميلة الشكل ومحددة المضمون، ويساعد هذا بدوره على الربط بين هذا الفن وفنون اللغة العربية الأخرى من بلاغة وشعر وبيان.

ــ "كلاكسكيات.. فن الأكابيلا" للفنانة داليا إيهاب يونس
في سياق متصل، يليها في السابعة مساء نفس اليوم، حفل فني مجاني، تحت عنوان "كلاكسكيات.. فن الأكابيلا" للفنانة داليا إيهاب يونس، والذي تنظمه أيضا مكتبة الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني الشعبية والكلاسيكية النابعة من الفلكلور المصري، والتي تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة عند المصريين وكذلك وعاداتهم وتقاليدهم، من خلال الاعتماد على الأصوات البشرية بدلًا من الآلات الموسيقية لصنع الموسيقى.

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى، وتسليط الضوء على ثرائها اللحني والايقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية، والتعريف بهذا الفن المميز.

جدير بالذكر أن "كلاكسكيات" هو المشروع الأكبر في مصر لفن الأكابيلا، وهو فن الغناء الكلاسيكي المرموق الذي يعتمد فقط على الأصوات البشرية بدلًا من الآلات الموسيقية لصنع الموسيقى، وهو المشروع الحائز على الجائزة الأولى لمهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية لعام 2021.

يتفرد كلاكسكيات بكونه نموذجًا فريدًا للكورال المجتمعي الذي يشارك فيه الموهوبون من جميع الأعمار والخلفيات دون التقيد بشروط سن أو دراسة أو خبرة موسيقية سابقة، حيث تعمل الفنانة داليا إيهاب يونس مؤسسة المشروع على توزيع وكتابة النوتات الموسيقية للأصوات المختلفة وتدريب المغنيين غير المحترفين من خلال الورش المستمرة طوال العام.

مدخل لفن الخط العربي الفنانة داليا إيهاب يونس بيت السناري الأثري بالسيدة زينب مكتبة الاسكندرية فن الأكابيلا

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