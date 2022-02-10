الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبرص: إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أمر ضرورى لتخفيف الازدحام

المهاجرين
المهاجرين

قال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس  ، إن إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أمر ضروري لتخفيف الازدحام وتقليل العنف في معسكر بورنارا لاستقبال المهاجرين.


ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم عن الوزير القبرصي نوريس قوله في تصريحات صحفية إن 35 مهاجرا أصيبوا بجروح طفيفة خلال مشاجرات وقعت بين مجموعات متنافسة من المهاجرين في مخيم بورنارا بضواحي العاصمة نيقوسيا.


وأوضح الوزير القبرصى أن الشباب النيجيري والكونغولي المتواجدين في المخيم هاجموا بعضهم البعض "لسبب غير ذات أهمية على الإطلاق"، مضيفاً أن شرطة مكافحة الشغب استدعيت لاستعادة النظام.


وقالت السلطات في قبرص إن أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزيرة في تزايد حيث تم تقديم حوالي 13,235 طلب لجوء جديد العام الماضي فقط.

 

وفي وقت سابق، أكدت "منظمة أطباء بلا حدود" أن موت المهاجرين بحرًا أمر غير مقبول، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالكف عن "اللامبالاة" التي يبديها إزاء هذه القضية.

 

وقالت رئيسة المنظمة في إيطاليا كلاوديا لوديزاني، في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية: "وكان وصل قارب يحمل على متنه حوالي 200 شخص إلى جزيرة لامبيدوزا، بينهم سبع جثث، إذ قضى سبعة أشخاص نحبهم بسبب انخفاض حرارة الجسم على أبواب أوروبا".

 

وأضافت: "هذا هو الواقع في منطقة وسط البحر المتوسط، الأشخاص الذين يعبرون الصحراء، يتم احتجازهم بمراكز في ليبيا، ومن ثم يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​في منتصف الشتاء، ويموتون جراء انخفاض حرارة الجسم على أعتاب أوروبا، وهذا غير مقبول".

 

وطالبت بميناء آمن لرسو سفينة "جيو بارينتس" التي لا يزال على متنها 439 شخصًا.

 

وأضافت: "بعد رفض مالطا وإيطاليا قبولهم في الأيام الأخيرة، نأمل أن تنتهي لا مبالاة أوروبا وعدم اكتراثها لاحتياجات ومعاناة هؤلاء الأشخاص".

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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