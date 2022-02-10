الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بيشوى جورج: دعم الرئيس للاعبى المنتخب أعاد لهم الثقة

بيشوى جورج
بيشوى جورج

أشاد بيشوي جورج، نائب رئيس مجلس أمناء موسسة “الرجاء” للرعاية والتنمية، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات خاصة في دعم الرياضة والرياضيين.

وأوضح “جورج” أن دعم الرئيس لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد حصوله على المركز الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون بعد أداء رجولي من أبناء مصر، كان من شأنه إعادة الثقة للفريق رغم خسارة المباراة النهائية أمام السنغال.

وفي سياق متصل نوه جورج لنية المؤسسة، بعد انحصار الموجه الجديدة لفيروس كورونا، في تنفيذ برامج رياضية متنوعة  للمتعافيين من الإدمان، تبدأ بيوم رياضي ستشرف عليه واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في تنظيم البطولات الرياضية في الشرق الأوسط.

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