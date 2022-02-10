«إعادة استخدام الأدوات الطبية».. تقرير أممى يرصد تفاقم الأوضاع الإنسانية فى تيجراى

زارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الأسبوع الجاري، إثيوبيا، حيثالتقت بعضا من ضحايا الحرب الإثيوبية، وفقا لما نقلته الأمم المتحدة عبر تقرير لها على موقعها الإلكتروني.

ووفقا للموقع الأممي فقد زارت أمينة محمد عقب قمة الاتحاد الأفريقي، السبت الماضي أديس أبابا، متوجهة إلى أمهرة، إحدى المناطق الشمالية المتضررة من أعمال العنف التي اندلعت في نوفمبر 2020، بين القوات الحكومية وتيجراي.

وقالت: "هناك الكثير من العمل الذي تم القيام به هنا لمحاولة مساعدة سكان أمهرة.. الأمر الواضح هو أن ثمن الصراع باهظ للغاية، وبالتالي فإن السلام لا غنى عنه"، وعرضت دعم المنظمة المستمر لإثيوبيا.

وشاهدت نائبة الأمين العام، كيف دمرت المستشفيات والأسواق والمدارس والمزارع بسبب النزاع في تيجراي على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، ورأت بنفسها المصاعب التي يواجهها السكان المحليون نتيجة لذلك.

كما التقت بمجموعة من الطلاب من مدرسة ثانوية في كومبولتشا، والتي تضررت بشدة أثناء القتال حتى وقت قريب جدًا، كانت المدرسة، التي تأسست قبل 45 عامًا، تعتبر واحدة من أفضل المدارس في البلاد ولكن بعد ذلك جاءت الحرب.

وفي حديثه إلى السيدة محمد، ذكر أحد قادة الطلاب مدى الدمار الذي لحق بهم عندما اكتشفوا أن فصولهم الدراسية أصبحت أحدث ضحية في الصراع.

ثم غادر نائب الأمين العام أمهرة متوجهة إلى تيجراي، حيث اندلعت الاشتباكات أولاً بين قوات الحكومة الفيدرالية وقوات تيجراي، وناقشت خيارات الحل السلمي للقتال، مع الرئيس الإقليمي، والفوائد التي ستقدم لجميع الإثيوبيين، كما زارت مستشفى آيدر والمركز الصحي، الذي يقع في عاصمة المنطقة، ميكيلي.

وقالت السيدة: "يمكننا أن نرى هنا كل الآثار النفسية والجسدية للاغتصاب على النساء وضعف وغياب الرعاية"، وبالنسبة لها، كان الجزء الأكثر إثارة للقلق في الزيارة هو القصص الفردية للبقاء على قيد الحياة.

وقالت: هذه القصص يجب أن تُروى. نحتاج أن نعرف أنه في الصراع، لا يوجد رابحون وفي الواقع أولئك الذين يقع عليهم هذا الأمر أكثر من غيرهم هم النساء والأطفال".

كما التقت نائب الأمين العام بأحد الأطباء الذي ذكر كيف كانت القفازات متوفرة بكثرة في السابق، لكن الإمداد ينفد الآن، وقال: بسبب نفاذ القفازات نقوم الآن بغسلها وتعقيمها ونعيدها لاستخدامها مرة أخرى، نفس الشيء مع أنابيب الاختبار، نفدت منا أنابيب الاختبار التي تحتوي على مضادات التخثر، لذلك، نحن نحاول إعادة معالجتها".

وفي الأشهر القليلة الماضية، انتهت صلاحية العديد من مجموعات أدوات تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية.

يحاول الفريق الآن التحقق مما إذا كان لا يزال من الممكن استخدامها. في غضون ذلك، تلقوا الضوء الأخضر لاستخدام ما لديهم ، لأنه لا يوجد بديل.

وتابع المسئول الطبي: لقد وجد الأطباء صعوبة بالغة في التعود على هذا الوضع و هذا صراع من صنع الإنسان.