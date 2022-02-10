مهندسو محطات تحلية مياه البحر لـ«الدستور»: خطط بديلة ومصر تتوسع فى إنشائها

تكثف مصر جهودها حاليًا لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال، بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالي لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في إطار التوسع نحو إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال، بهدف إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.

وتعتمد خطة الحكومة في هذا الصدد، على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، من أجل إيجاد حلول غير تقليدية لزيادة حجم المياه في مصر.

المهندس أحمد عمران، أحد مهندسي محطات تحلية المياه، يقول إنه على مدار السنوات الماضية منذ بدء خطة الإصلاح الاقتصادي، فإن الدولة ركزت على إنشاء محطات تحلية مياه البحر في مختلف المناطق والمدن بالجمهورية.

وأوضح “عمران”، أنه شارك في العمل في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في سيناء، ولاسيما مدينة شرم الشيخ، وذلك من أجل توفير كميات أكبر من المياه الصالحة للاستخدام للمواطنين في هذه المنطقة.

وتولي الدولة جهودًا كبيرة لاستراتيجية إنشاء محطات تحلية مياه البحر، إذ يجري حاليا تنفيذ 90 محطة تحلية مياه البحر في مصر، بإجمالي طاقة 1.3 مليون متر مكعب، يتكلف إنشاؤها 12 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 76 محطة من الـ90 محطة، بطاقة 850 ألف متر مكعب.

كما أنه متبقى من الخطة الحالية 14 محطة بطاقة 450 ألف متر مكعب، يجري الآن الانتهاء منها، وتوجد خطة مستقبلية حتى 2050 لتنفيذ عدد كبير من محطات التحلية.

أما مصطفى ياسر، أحد العمال الذين شاركوا في إنشاء محطة تحلية المياه في نبق، أشار إلى أن خطة تنفيذ محطات تحلية المياه في مصر جاءت من أجل زيادة مخزون المياه لخدمة المناطق التي لا يصل إليها مياه نهر النيل.

وأوضح ياسر أن أطرف الجمهورية مثل محافظتي سيناء أو محافظة مطروح هي من المناطق التي لا يصل إليها نهر النيل، لذا عملت الدولة على تكثيف جهودها في إنشاء محطات التحلية لمياه البحر.

وأضاف العامل بمحطة تحلية المياه، أنه شارك في أعمال إنشاء أكثر من محطة تحلية ومن أهمها محطة تحلية نبق في سيناء، مؤكدًا أنها صُممت لتحلية سعة ضخمة من المياه لخدمة الأهالي في سيناء.

وتستهدف مصر لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر الموزعة على 6 خطط خمسية حتى 2050، الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم، بحسب عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض شكر بيانًا مفصلاً بإجمالي طاقات محطات التحلية للخطة الاستراتيجية لمشروعات تحلية مياه البحر المقرر تنفيذها كأسبقية أولي فى عدد من المحافظات خلال خطة 2020/2025، بالإضافة إلى موقف تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أنه من المخطط أن توفر هذه المشروعات نحو 2.995 مليون م3/يوم، لافتا إلى عدد الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات المستهدفة.