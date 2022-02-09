فريق بحث لكشف لغز العثور على جثتى رجل وزوجته فى حالة تعفن بالإسماعيلية

شكلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فريق بحث عالي المستوى لكشف ملابسات العثور على جثتي رجل وزوجته داخل مسكنهما في حالة تعفن بمنطقة الشيخ زايد في نطاق قسم ثالث الإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية بمنطقة عثماثون واحتمالية وفاة ساكني الشقة لعدم مشاهدتهما منذ عدة أيام.

انتقل رجال الشرطة من قسم شرطة ثالث بقيادة العقيد أحمد الشناوى مأمور قسم ثالث، وضباط البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد البرماوي، والنقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور لفحص البلاغ، عقب دخول الشقة عثروا، على جثتي صاحب الشقة وزوجته، في حالة تعفن.

تم التحفظ على الجثتين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول مسكنهما، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص الشقة.

وتبين أن المتوفيين هما عماد أحمد محمد، 47 عاما، وزوجته هنادي شاكر عبدالعزيز، 45 عاما، وأنهما لم يظهرا منذ عدة أيام بحسب أقوال الجيران تم نقل الجثتين بسيارتي إسعاف إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثتين وكلفت المباحث بسرعة انهاء التحريات حول الواقعة واستدعاء أقارب الزوجين المتوفين وسماع أقوال الجيران وفحص علاقتهما للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.