الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثتى رجل وزوجته فى حالة تعفن بالإسماعيلية

شكلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فريق بحث عالي المستوى لكشف ملابسات العثور على جثتي رجل وزوجته داخل مسكنهما في حالة تعفن بمنطقة الشيخ زايد في نطاق قسم ثالث الإسماعيلية.
وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية بمنطقة عثماثون واحتمالية وفاة ساكني الشقة لعدم مشاهدتهما منذ عدة أيام.
انتقل رجال الشرطة من قسم شرطة ثالث بقيادة العقيد أحمد الشناوى مأمور قسم ثالث، وضباط البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد البرماوي، والنقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور لفحص البلاغ، عقب دخول الشقة عثروا، على جثتي صاحب الشقة وزوجته، في حالة تعفن.

تم التحفظ على الجثتين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول مسكنهما، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص الشقة.

وتبين أن المتوفيين هما عماد أحمد محمد، 47 عاما، وزوجته هنادي شاكر عبدالعزيز، 45 عاما، وأنهما لم يظهرا منذ عدة أيام بحسب أقوال الجيران تم نقل الجثتين بسيارتي إسعاف إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثتين وكلفت المباحث بسرعة انهاء التحريات حول الواقعة واستدعاء أقارب الزوجين المتوفين وسماع أقوال الجيران وفحص علاقتهما للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

قسم شرطة المعمل الجنائي الاسماعيلى الإسماعيلية الاسماعيلية اليوم مدير أمن الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الأجهزة الأمنية البحث الجنائي النيابة العامة الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب كيروش إجراء تغيير فى الجهاز المعاون

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

«الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها

«المركزى الفلسطينى» يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى

رئيس لبنان يؤكد استعداده لبحث نقاط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل