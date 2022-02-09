الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استئناف تغريم رغدة شلهوب إلى 23 فبراير

رغدة شلهوب
رغدة شلهوب

أجلت محكمة مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، نظر الاستئناف المقدم من المذيعة رغدة شلهوب على الحكم الصادر في اتهامها بسب وقذف حلا شيحة ومعز مسعود، لجلسة 23 فبراير الجاري، لعدم ضم المستندات.

وكان محامي المذيعة راغدة شلهوب، تقدم باستئناف على الحكم  ضد موكلته الذي أصدرته محكمة جنح ثالث أكتوبر في القضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر، بمعاقبة الناقد الفني طارق الشناوي، ومذيعة برنامج نص الكلام رغدة شلهوب، بغرامة مالية 15 ألف جنيه لمعز مسعود وحلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما.

وأقام في وقت سابق، محامي معز مسعود جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني ورغدة شلهوب، يتهمهما بالإساءة إليه وزوجته، في تصريحات عبر البرنامج بأن معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، يستخدمها لتحقيق أهدافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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