الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 11 سنة لمتهمين بـ«حيازة هيروين وسلاح» فى كفر الشيخ

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، حضوريًا بمعاقبة عامل، وسائق، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه عما أسند إليهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر.

كما قضت المحكمة بمعاقبتهما بالحبس لمدة عام واحد، وتغريم كل منهما مبلغ 2000 جنيه، عن التهمة الثانية حيازة وإحراز سلاح ناري وطلقات نارية بغير ترخيص، ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين بحوزتهما، صدر الحكم في أحداث القضية رقم 8233 لسنة 2021 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2646 سنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "محمود.م.م.ع" 30 سنة، عامل، ويقيم بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، و"رمضان.أ.إ.ا" 36 سنة، سائق، ويقيم بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

وتبين من أمر إحالتها للجنايات أن المتهمين في يوم 23 أغسطس الماضي، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، حازا جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح به قانونًا، كما أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته وبغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" وذخائر عبارة عن طلقتين ناريتين تستعمل في السلاح الناري.

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