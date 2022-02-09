10 ملايين جرعة تطعيم ضد كورونا للأطفال أقل من 5 سنوات بأمريكا

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن أنه بمجرد الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على جرعة التطعيم المخففة لمواجهة فيروس كورونا، فإنها ستقوم بتوزيع 10 ملايين جرعة على الأطفال أقل من خمس سنوات.



وذكرت المراكز الأمريكية - فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه لم تحصل بعد على الموافقة على جرعة التطعيم الخاصة بهذه الشريحة العمرية، ولكنها تجهز حاليًا الجرعات التى سيحتاجها المسئولون الصحيون فى الولايات المختلفة وأن هذه الشحنات ستكون جاهزة قبل يوم 21 فبراير الجاري.



وأضاف البيان أن هذه الجرعات سيتم توزيعها على ثلاث مراحل بمجرد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على جرعة 3 ميكروجرامات من التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا سواء من لقاح فايزر أو موديرنا، مشيرة إلى أن التصديق على هذا التطعيم ربما يصدر قبل نهاية الشهر الجارى.



وكان جيف زاينتس، المنسق المسئول عن حملة مكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، قد أعلن أن الحكومة الفيدرالية يمكنها البدء فى تعليب وشحن جرعات التطعيم بمجرد صدور قرار هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وأن الحكومة الأمريكية تعتزم تطعيم 18 مليون طفل ما بين ستة أشهر إلى أربعة أعوام وأن الاستعدادات تجرى لتحضير أدوات التطعيم الخاصة والحقن المناسبة لهذه الشريحة العمرية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.