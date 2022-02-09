ضبط 2.5 طن أسماك مملحة داخل مصنع دون ترخيص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى والوحدات المحلية، حملات تموينية بمركزي "إدكو - كوم حمادة" ما أسفرت عن ضبط مصنع أسماك مملحة دون ترخيص وتم التحفظ على ١٥٠٠ كجم سمك هارنج تحت التصنيع، و١٠٠٠ كجم ملح طعام فى مركز ومدينة إدكو.

كما تم ضبط موزع غاز لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة ويبيع اسطوانه غاز بازيد من السعر الرسمي وضبط ٩ اسطوانات غاز استخدام منزلي، وضبط ١٠ كجم كبده منتهية الصلاحية بأحد محلات اللحوم المجمدة، و٢ محل جزاره لعرض لحوم مكشوفه وعرضه للتلوث، وضبط مخبز سياحى يدار بدون ترخيص.

وتم ضبط كرتونه كبده مجمده زنة ٣٥ كجم منتهيه الصلاحيه في أحد محلات بيع اللحوم المجمدة، و٧ عبوات كفته زنه العبوه ١ كجم بالإضافة إلى كميه كبيره من السجق و كذلك ٢٧ زجاجه مشروبات غازية منتهية الصلاحية، وضبط ٨ كجم لحوم مفرومه في أحد مطاعم طهي المأكولات منتهيه الصلاحيه و غير صالحة للاستهلاك الادمي.

كما تم تحرير ٣ محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للأتربة و التلوث، وتحرير ٧ محاضر عدم إعلان عن الاسعار لانشطه تجارية مختلفة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.