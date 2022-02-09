«الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال شاهين، إن وجود بعض التقلبات الجوية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم، ووجود نشاط رياح، مؤكدًا أن شهر أمشير بدأ بالفعل.

حالة الطقس

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة؛ لكنه لن يكون مماثلًا لما حدث في شهر يناير، مؤكدًا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، غدًا الخميس، على سواحل الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرة؛ لكنها تكون غير مؤثرة.

وأكد عودة الشبورة المائية وشمس القاهرة الممتعة، من فجر الجمعة المقبل، مؤكدًا استقرار الأجواء، وعدم وجود أتربة ورياح بشكل كبير، ولكنها ستكون غير مؤثرة على الطرق الصحراوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 12

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 09

بورسعيد 17 10

دمياط 16 11

الزقازيق 16 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 16 10

رفح 15 10

رأس سدر 16 10

نخل 15 03

نويبع 16 15

طابا 16 13

كاترين 13 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 16 09

بني سويف 16 08

المنيا 16 06

أسيوط 16 07

سوهاج 16 07

قنا 17 07

الأقصر 18 08

أسوان 19 08

إدفو 19 08

أبوسمبل 19 08

الوادي الجديد 18 06

الشلاتين 25 13

أبو رماد 24 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14.