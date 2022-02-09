الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مشيرة خطاب: تعيين المستشار بولس فهمى رفع سقف حقوق الإنسان

جريدة الدستور

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها لتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، قائلة: "هكذا نبني الجمهورية الجديدة وهكذا يطبق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأضافت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي، يأتي ضمن خطوات لرفع سقف حقوق الإنسان، وسلسلة من القرارات للحقوق المدنية والسياسية، وهي خطوات قوية جدًا.

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بولس فهمى إسكندر

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