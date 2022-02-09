الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الإعداد لمناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا يمثل إجراء تصعيديا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن مشروع القانون الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري بشأن العقوبات على روسيا سيرسل رسالة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

‏وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان صحفي مساء اليوم أن الإعداد لمناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا يمثل إجراءً تصعيديًا، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وبشأن الملف النووي الايراني أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي في الأسابيع القادمة سيكون من المستحيل العودة إلى المحادثات مرة أخرى.

‏واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المحادثات مع إيران وصلت إلى نقطة حاسمة.

فيما قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، إن الولايات المتحدة مستعدة إلى جانب حلفائها وشركائها لفرض تكاليف باهظة وسريعة على روسيا ردا على أي عدوان عسكري آخر تقوم به ضد أوكرانيا.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تحاول احتلال جزء من سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وأكد مسؤول آخر في البيت الأبيض انه لا لقاءات متوقعة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع مسؤولين روس على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح المسؤول في البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستلقي خطابا في مؤتمر ميونخ للأمن حول سياسات الولايات المتحدة تجاه الناتو ودعم سيادة أوكرانيا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في وقت سابق أن موسكو لا تضع لنفسها مواعيد محددة للرد على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن الضمانات الأمنية.

وقال ريابكوف للصحفيين إن الرئيس الروسي هو من يتخذ القرار، ربما يكون من الخطأ القول إننا وضعنا لأنفسنا جدولًا زمنيًا.

وأضاف "أن الاتصالات تسير في عدة اتجاهات، بما في ذلك على أعلى المستويات، فهناك مفاوضات مهمة كل يوم".

روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي البيت الأبيض بيلاروسيا الملف النووي الايراني الولايات المتحدة الامريكية

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