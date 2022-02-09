سفير مصر بالكويت: لدينا فرص استثمارية واعدة فى مختلف المجالات

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، أهمية العمل على توطيد العلاقات بين مصر والكويت وفتح آفاق أرحب في التعاون، مشيرًا إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية من تطور في الناتج المحلي وجذب رءوس الأموال للاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة.



وقال شلتوت، خلال لقائه برئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله اليوم الأربعاء، إن مصر لديها من الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، مشيرًا إلى البنية التحتية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يتيح إقامة مختلف المشروعات الكبرى والاستثمارية.



ومن جانبه أشار عميد الصحفيين الكويتيين أحمد الجار الله خلال اللقاء إلى التطور الاقتصادي والإنمائي في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجالات البنية التحتية والاستثمار والنهضة العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى فتح المجال أمام المستثمرين مع وجود قوانين تسهل عملية الاستثمار.



حضر اللقاء سكرتير أول السفارة المصرية بالكويت أحمد أبوالمجد ومدير وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت طارق حمدي.