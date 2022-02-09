المفوضية الأوروبية: إفريقيا على المسار الصحيح لتطوير استقلالها الصيدلانى

قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، في العاصمة السنغالية دكار، إن أفريقيا على المسار الصحيح لتطوير استقلالها الصيدلاني.

وأوضحت فون دير لاين في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية: "إن الباحثين في معهد باستير بدكار قدموا عملا رائعا ومثيرا للإعجاب. لديكم مهمة نبيلة متمثلة في دفع عجلة البحث لحماية مواطنيكم، وأنتم تجعلون السنغال رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية - اليوم على المستوى الإفريقي؛ وغدا، أنا متأكدة، على مستوى العالم. إفريقيا على المسار الصحيح لتطوير استقلالها الصيدلاني".

وتابعت: يسعدني أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يمكنهم دعمكم في هذه العملية. لقد أعلنت العام الماضي عن برنامج بقيمة مليار يورو لتمويل ذلك، وفي إطار هذا البرنامج، نعمل مع الدول الإفريقية والقطاع الخاص، بما في ذلك بيونتك الرائدة في مجال لقاحات الحمض النووي الريبوزي مرسال، وهي تقنية مهمة في مكافحة كوفيد-19.

ورحبت بتطوير ماديبا، المنشأة الجديدة التابعة للمعهد، والتي تهدف إلى إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح كل عام. جرعات مصنوعة في إفريقيا للأفارقة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي حتى الآن شارك بما يقرب من 145 مليون جرعة لإفريقيا، وهناك المزيد في المستقبل. هدفنا هو تقديم ما لا يقل عن 450 مليون جرعة للبلدان الأفريقية بحلول هذا الصيف، هذا ما نفعله بخصوص اللقاحات.

وكانت أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة، بلغ 11 مليونا و7 آلاف و889 حالة إصابة، كما سجلت 242 ألفًا و151 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الأربعاء - أنه تم إعطاء أكثر من 218 مليونًا و397 ألفًا و31 جرعة لقاح في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و946 ألفًا و755 حالة، ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.