الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إعدام لحوم وأسماك فاسدة فى حملة مكبرة بالعاشر

حملة على المطاعم
حملة على المطاعم بالعاشر

كلف أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بتشديد الرقابة والمرور على المطاعم والمحال والمنشآت الغذائية، حيث قامت اللجنة المشكلة من جهاز تنمية مدينة العاشر، بالاشتراك مع إدارة الصحة "مكتب مراقبة الأغذية" وإدارة الطب البيطري وإدارة التموين وشرطة المرافق بشن حملة مسائية مكبرة بالمرور على مطاعم ومحال المدينة. 

وقال عمران إن الحملة أسفرت عن ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن و150 كيلو أسماك مختلفة و189 كيلو خضروات وفاكهة و25 كيلو طحينة و30 لتر مشروبات غازية غير صالحة للاستخدام الآدمي. 

أضاف رئيس الجهاز أنه تم عمل المحاضر اللازمة طبقًا للقانون مع دفع غرامة مالية وإجراء تحقيق، كما تم إعدام المضبوطات تحت إشراف اللجنة والإدارات المعاونة. 

جهاز العاشر من رمضان ضبط 564 كيلو لحوم فراخ أسماك فاكهة مواد غازية غير صالحة للإستخدام الآدمي

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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