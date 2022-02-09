الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ألمانيا: بدء مشاريع تجريبية لمتابعة كورونا في مياه الصرف الصحي

كورونا في المانيا
كورونا في المانيا

بدأت في ألمانيا مشاريع تجريبية لمتابعة فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي.
جاء ذلك حسبما أعلنت وزارات البيئة والصحة والبحث العلمي الألمانية، اليوم الأربعاء، وهذه الوزارات هي المشاركة في التنسيق لهذه المشاريع.
وأوضحت الوزارات أنه تم البدء في 20 مكانا في فحص مياه الصرف الصحي بحثا عن فيروس كورونا، ويستند البحث إلى تحليل إفرازات البراز التي يثبت فيها وجود فيروس كورونا، وهو الإجراء الذي سيتيح فهم انتشار الفيروس في منطقة بعينها.
وتشارك في المشاريع العديد من عواصم الولايات، مثل شتوتجارت وزاربروكن وبريمن وهامبورج، بالإضافة إلى بلديات صغيرة أيضا، وقد حصلت هذه الأماكن على تمويل بقيمة 7ر3 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.
ويأتي من بين أهداف هذه المشاريع اكتشاف ما إذا كان من المنطقي استخدام هذه الطريقة في كل أنحاء البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن فحص مياه الصرف الصحي بحثا عن فيروسات كورونا ليس جديدا في حد ذاته، فإلى جانب المشاريع المعلن عنها اليوم والممولة من الاتحاد الأوروبي والمنتظر أن تستمر حتى ربيع 2023، هناك أبحاث أخرى في أكثر من 20 مكانا آخر بتمويل من وزارة البحث العلمي.
ومن جانبها، قالت ممثلة وزارة الصحة في البرلمان الألماني، زابينه ديتمار، إن عملية "الرصد تنطوي من وجهة نظر السياسة الصحية على إمكانية تطورها لتصبح مكونا محوريا في الكشف المبكر عن مسببات الأمراض الوبائية ومراقبتها".

وسجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة، بإحصاء أكثر من 234 ألف حالة جديدة.


وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية بألمانيا- عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن السلطات الصحية سجلت 234 ألفًا و250 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية على مستوى البلاد إلى جانب تسجيل 272 حالة وفاة.

 وأضاف أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 مليون و521 ألفا و678 حالة فيما بلغ تراكمي الوفيات 119 ألفا و64 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الوباء، كما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و373 ألفا و900 حالة منذ بداية الجائحة.

ويذكر أن، أكدت الحكومة الألمانية رفضها للقيام بإلغاء سريع لقيود كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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