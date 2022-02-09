الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بإيداع رضيع عثر عليه بمدخل عمارة فى الغربية بدار الإيواء

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

أمرت نيابة بسيون بإيداع طفل حديث الولادة عُثر عليه مُلقى بمدخل عمارة سكنية،بالمستشفى العام لمتابعة حالته ومن ثم إيداعه دار الإيواء. 

ويكثف ضباط مباحث بسيون من جهودهم لكشف ملابسات الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على الطفل لتفريغها لبيان من ترك الرضيع.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من أهالي مدينة بسيون بالعثور على طفل رضيع بعمر يوم ملقى بمدخل أحد العمارات وتبين من التحريات الأولية، أن الطفل حديث الولادة، وملفوف بقطعة قماش وملقى به على سلم إحدي العقارات الكائنة بشارع 23 يوليو، بجوار إحدي الصيدليات.

نقل الطفل إلي مستشفى بسيون المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان سلامته وخلوه من أي أمراض، وحرر المحضر رقم 728 إدارى بسيون، وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ مايلزم قانونًا وتم إيداعه داخل دار الايواء. 

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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