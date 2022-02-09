التحفظ على سيارة وتوكتوك فى حادث تصام بالدائرى الإقليمى

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك أعلى الطريق الدائرى الإقليمى وأمرت بالتحفظ على السيارة والتوكتوك لفحصهما بمعرفة لجنة هندسية لبيان سبب الحادث.

كما تستمع النيابة لشهود الحادث لبيان كيفية حدوثه وطلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية بالطريق الإقليمي مفادها وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وأوناش المرور وتبين اصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك.

وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.