الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ميتا» تتيح ميزة تقسيم المدفوعات عبر ماسنجر وزيادة مدة الرسائل الصوتية لـ30 دقيقة

ميتا
ميتا

أعلنت "ميتا"، اليوم الأربعاء، إطلاق ميزة (Split Payments) أي تقسيم المدفوعات عبر تطبيق ماسنجر (Messenger) لكل شخص في الولايات المتحدة يستخدم هاتف يعمل بنظام آي أو إس أو أندرويد.
وقدمت "ميتا" شرحًا عبر المدونة الخاصة بها اليوم، حول آلية تقسيم المدفوعات عبر الضغط على أيقونة (+) في الدردشة الجماعية وتحديد علامة تبويب المدفوعات، ثم الضغط على زر البدء.
وبذلك يتمكن المستخدم من تقسيم فاتورته بالتساوي أو تخصيص المبلغ الذي يدين به كل شخص، بعد ذلك تتم عملية تأكيد تفاصيل الدفع وإرسالها.
كما أعلنت "ميتا"، إطلاق عناصر تحكم جديدة في تسجيل الرسائل الصوتية.
وأوضحت "ميتا"، في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم، أن العناصر الجديدة تتضمن إيقاف رسالة صوتية مؤقتًا أو معاينتها أو حذفها أو متابعة تسجيلها قبل إرسالها، لافتة إلى أنها تعمل على زيادة مدة الرسائل الصوتية من دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة.
كما أعلنت ميتا عن إرسال رسائل تختفي مع وضع "فانيش" بعد رؤيتها. وإذا لم تتمكن من العثور على الكلمات الصحيحة، فيمكنك أيضًا إرسال الميمات المختفية أو ملفات (GIF) أو الملصقات أو ردود الفعل.
وقالت ميتا: "لتشغيل وضع فانيش، افتح دردشة موجودة على هاتفك المحمول واسحب لأعلى".

وكانت أعلنت شركة "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك Facebook ، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمليات الاحتيال في الخدمات المالية.

وأوضحت ميتا - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم - أنها رفعت بالتعاون مع شركة خدمات مالية دعوى قضائية مشتركة - هي الأولى من نوعها - ضد شخصين مقيمين في نيجيريا، شاركا في هجمات تصيد احتيالي لخداع الأشخاص عبر الإنترنت، والوصول إلى حساباتهم المالية.

واتخذت ميتا Meta العديد من إجراءات الإنفاذ السابقة ضد المدعى عليهم، بما في ذلك تعطيل حسابات Facebook وInstagram.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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