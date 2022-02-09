الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جيبوتي تدعم استضافة السعودية لمعرض «إكسبو الدولي 2030»

معرض إكسبو الدولي
معرض "إكسبو الدولي 2030

أكدت جيبوتي، دعمها لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في مدينة الرياض.

جاء ذلك في مذكرة رسمية تلقتها سفارة المملكة لدى جيبوتي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب السفير السعودي لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، عن شكره وتقديره لجيبوتي لهذا التأييد الذي قال إنه يعكس عمق العلاقات الأخوية بين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

من جهته، قال عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، إن بلاده تدعم طلب المملكة لاستضافة الرياض للمعرض الدولي "إكسبو 2030" انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين، والثقة بالقدرات الكبيرة للمملكة وما يميزها إقليميًا ودوليًا ومكانتها الجيوسياسية والاقتصادية.

وأكد السفير بامخرمة أن جيبوتي ستسهم في حشد الدعم والتأييد اللازمين لهذا الحدث العالمي لإنجاح تنظيمه في الرياض.

وأعلنت موريتانيا دعمها الكامل ومساندتها لترشح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030.

وذكر بيان للخارجية الموريتانية أنه وبعد أن أعربت المملكة العربية السعودية الشقيقة للمكتب الدولي للمعارض، عن ترشحها لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالنظر إلى خصوصية علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بينها وبين المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى الدور السعودي الرائد على الصعيد العربي والإسلامي، تعلن دعمها الكامل لهذا الترشح، وسعيها الحثيث لحشد الدعم له من طرف الدول الشقيقة والصديقة، مؤازرة لجهود الإقلاع الشامل في المملكة، وتعزيزًا للحضور العربي في المحافل الاقتصادية الدولية.

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وائل لطفي

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