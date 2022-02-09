الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامي مغاوري يجسد شخصية والد مي كساب في مسلسل «أحلام سعيدة»

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يواصل فريق عمل مسلسل “أحلام سعيدة”، تصوير مشاهده للحاق بالموسم الرمضاني المقبل 2022.

وأكدت مصادر من كواليس العمل لـ«الدستور»، أن بطلتي العمل مي كساب ويسرا تجسدان دور صديقتين وتدعم كلٍ منهما الأخرى، في حين يُجسد الفنان سامي مغاوري يجسد دور والد مي كساب، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

واستأنفت الفنانة يسرا تصوير مشاهدها فى المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد شفائها من فيروس كورونا، وذلك بعد فترة عزل استغرقت 20 يوماً في المنزل، وخلال هذه الفترة صور المخرج عمرو عرفة عدد من المشاهد بباقى الأبطال حتى تعود يسرا.

والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

وفى سياق آخر تستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

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