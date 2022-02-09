رئيس «الطب الوقائى»: 40% من المواطنين رفضوا التطعيم ضد كورونا

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الخامسة من الإصابة بفيروس «كورونا» بدأت منذ منتصف يناير الماضى، دون انتهاء الموجة الرابعة.

وكشف «قنديل»، لـ«الدستور»، فى أول حوار بعد عودته إلى منصبه، عن أن الحالة المرضية لهذه الموجة الخامسة أخف، مع تراجع معدلات الوفاة الناتجة عن الإصابة، رغم انتشار الفيروس نتيجة سرعة انتشار المتحور «أوميكرون»، المسئول عن ٦٠٪ من الإصابات الحالية.

وأكد أن وزارة الصحة لم ترصد أى «متحورات» جديدة من فيروس «كورونا»، ولديها شفافية كاملة للإعلان عن أى «تحورات جديدة» فور ظهورها، لافتًا إلى أن ٤٠٪ من المواطنين رفضوا الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس تأثرًا بالشائعات، رغم أن اللقاحات قللت الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس بنسبة ٩٨٪.

وكشف عن أنه من المخطط تطعيم ٦٠٪ من المواطنين المستهدفين، بحلول يونيو المقبل، مع إطلاق حملات التطعيم عبر الفرق المتنقلة، التى بدأت عملها من محافظة المنوفية، أمس الأول الثلاثاء، لمدة أسبوعين.

■ بداية.. ما طبيعة الوضع الوبائى لفيروس «كورونا» فى مصر حاليًا؟

- مرت مصر بـ٤ موجات من جائحة «كورونا»، منذ ظهور الفيروس فيها بنهاية فبراير ٢٠٢٠، وحاليًا نحن فى الموجة الخامسة من الفيروس، التى بدأت منذ منتصف يناير الماضى، وفى المقابل لم نشهد نهاية للموجة الرابعة، ما يعنى أن الموجة الخامسة بدأت دون تحقيق شرط الانخفاض المستمر للموجة السابقة.

■ فى أى شىء اختلفت الموجة الخامسة عن الموجات السابقة لها؟

- كل موجة لها سمات وخصائص وبائية مختلفة عن غيرها، من حيث الخصائص الإكلينيكية والحالات المرضية، وخلال الموجة الخامسة الحالية رصدنا زيادة فى معدلات الإصابة بالفيروس، لكن الحالة المرضية لتلك الموجة أخف، وبالتالى فإن أعراض الإصابة أخف رغم زيادة انتشار الفيروس، كما رصدنا انخفاضًا فى معدلات الوفاة الناتجة عن الإصابة.

■ ما أسباب انخفاض نسب الوفاة فى هذه الموجة؟

- هذه الموجة من فيروس «كورونا» تتميز بكون أعراضها أخف من الموجات السابقة، وبالتالى فإن نسب الوفاة نتيجة الإصابة أقل، كما أن أعراض متحور «أوميكرون» أخف من المتحورات السابقة، وعلى رأسها «دلتا»، خاصة أن الأعراض التى تُصيب الجهاز التنفسى أقل بنسبة كبيرة عن المتحورات السابقة.

لكن، وبلا شك، متحور «أوميكرون» أبرز أسباب زيادة انتشار معدلات الإصابة بـ«كورونا»، ليس فى مصر فقط بل فى جميع دول العالم مؤخرًا، وفى المقابل هناك انخفاض فى حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وقد ظهر هذا المتحور فى دولة جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها، ثم وصل إلى مصر فى ديسمبر الماضى.

■ متى نتوقع انتهاء الموجة الخامسة؟

- لا يمكن التوقع المبكر بموعد انتهائها، وما يشغلنا حاليًا هو معدلات الوفاة، وهى أقل فى هذه الموجة عن الموجات السابقة، كما أننا نراقب معدلات الإصابة والوفاة اليومية نتيجة الإصابة بالفيروس، وخلال فصل الشتاء الحالى رصدنا أيضًا زيادة معدلات الإنفلونزا الموسمية عن السنة الماضية، ليس فى مصر فقط وإنما فى دول العالم كافة.

■ كم تمثل نسبة الإصابة بمتحور «أوميكرون» بين المصابين بفيروس «كورونا» حاليًا؟

- طبقًا للبيانات، وحتى آخر أسبوع وبائى، فحوالى ٦٠٪ من الإصابات بفيروس «كورونا» جاءت نتيجة متحور «أوميكرون»، فى حين كانت ٤٠٪ من الإصابات ناتجة عن متحور «دلتا»، وأثبتت الدراسات العالمية أن متحور «أوميكرون» أسرع انتشارًا بنسبة ٣ أضعاف عن متحور «دلتا».

■ هل يعنى ذلك ارتفاع معدلات التردد على المستشفيات؟

- بالطبع هناك تردد على المستشفيات، لكن ليس بنفس مستواه خلال الموجات السابقة من فيروس «كورونا»، كما أن المستشفيات تتعامل مع الحالات المتوسطة إلى الشديدة، فى حين يتم العلاج منزليًا للحالات البسيطة والمصابة بأعراض مثل ارتفاع فى درجة الحرارة أو احتقان فى الأنف أو سعال أو آلام فى الجسم، ولكن فى حال شعر المريض بضيق فى التنفس، يجب عليه أن يتوجه للمستشفى فورًا.

■ هل تتشابه أعراض «أوميكرون» مع «الإنفلونزا» بالفعل؟

- نعم إلى حد كبير، فأعراض «أوميكرون» خفيفة وتتشابه مع أعراض «الإنفلونزا» الموسمية ونزلات البرد العادية، وهى متشابهة بشكل كبير فى الأعراض، لكن كما ذكرنا سابقًا هناك حالات يتم علاجها منزليًا من المصابة بأعراض خفيفة.

وفى الأحوال كافة، يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حال الإصابة بأعراض تتشابه مع «الإنفلونزا» الموسمية ونزلات البرد، وتطبيق إجراءات العزل المنزلى حتى يتبين إذا كانت الإصابة ناتجة عن فيروس «كورونا» أو «إنفلونزا» موسمية أو نزلة برد، ثم استشارة الطبيب الخاص، للتشخيص المبكر والحصول على العلاج، وإذا تطورت الأعراض يجب التوجه فورًا للمستشفى.

■ هل هناك متحورات جديدة رصدتها مصر إلى جانب متحور «أوميكرون»؟

- لم نرصد أى متحورات جديدة، ونؤكد أنه لدينا كامل الشفافية للإعلان عن أى تحورات جديدة لفيروس «كورونا» حال اكتشافها فى مصر، كما أؤكد أننا نعلن بشكل مستمر عن تفاصيل الوضع الوبائى لمصر على «GenBank» أو «البنك الجينى للفيروس»، وهو موقع عالمى خصصته منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع الدول كافة، لإعلان وضع فيروس «كورونا». كما تعلن مصر عن بياناتها وتقاريرها حول الفيروس بكل الشفافية، وهو ما يعطى انطباعًا للعالم بأن الوضع الوبائى لمصر مطمئن.

ونحن لدينا قدرة كبيرة على رصد وتحليل الأمراض الوبائية كافة، من خلال منظومة رصد قوية للقطاع الوقائى، ويتبع الوزارة ٢٤ مركز رصد موزعة على مستوى الجمهورية، ومن خلالها تتم معرفة الصورة الوبائية للأمراض فى البلد، لذا أؤكد أن وزارة الصحة لديها قدرة على اكتشاف جميع الأمراض والتعامل معها، حتى مع تفشى أو زيادة الحالات.

أما عن طرق اكتشاف متحورات «كورونا»، فالمعامل المركزية المنتشرة على مستوى الجمهورية لديها أجهزة لفحص التسلسل الجينى، تكشف الخريطة الجينية للفيروس، ومدى اختلاف تركيبها فى أى بروتين للفيروس، التى ينتج عنها تحورات «كورونا»، كما تحدد هذه المعامل نوع «الإنفلونزا» الموسمية المنتشرة فى مصر، وحاليًا المنتشر فى مصر خلال العام الحالى فيروس الإنفلونزا «H٣N٢».

■ لماذا نشهد إصابات مرتفعة بفيروس «كورونا» رغم الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس؟

- التطعيم لا يمنع الإصابة بفيروس «كورونا» بنسبة ١٠٠٪، ولكن كفاءة التطعيم تختلف من نوع لآخر، وتتراوح فعالية التطعيم ما بين ٦٠٪ و٩٠٪، ومعنى ذلك أن هناك نسبة من ١٠٪ إلى ٣٠٪ أو ٤٠٪ من بين من تلقوا اللقاح معرضون للإصابة بالفيروس.

لكن المؤكد أن اللقاحات تمنع مضاعفات الإصابة بفيروس «كورونا»، التى تتطلب أحيانًا دخول الرعاية المركزة، كما أنها تقلل من نسبة الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس بنسبة ٩٨٪ للحاصلين على التطعيم.

■ هل رصدتم آثارًا جانبية غير متوقعة للحصول على لقاحات «كورونا»؟

- لم نرصد ذلك، والمضاعفات مقبولة عالميًا، ولا توجد أى مضاعفات خطيرة، وجميع الآثار الجانبية فى الحدود الآمنة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض فى الولايات المتحدة.

■ إلى أى مدى وصلت معدلات تطعيم المواطنين بلقاحات «كورونا» فى مصر؟

- القيادة السياسية قدمت كل الدعم للمواطنين من خلال توفير جميع أنواع لقاحات فيروس «كورونا» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وبكميات كبيرة. أما عن معدلات التطعيم فإن مصر فى المعدل المتوسط للتطعيم، ونسعى لأن نكون فى مصاف الدول التى طعمت أعدادًا كبيرة من مواطنيها، ونهدف للوصول لتطعيم ٦٠٪ من المواطنين المستهدفين بالتطعيم، بحلول يونيو المقبل، بالتعاون مع جميع القطاعات والجهات المعنية.

■ هل يمكن تحقيق هذه النسبة المستهدفة؟

- نحن نفكر بشكل جديد للوصول لتلك النسبة، وسنعتمد على الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس «كورونا»، إلى جانب الفرق الثابتة، على غرار حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين فى أسرع وقت.

وبدأنا تلك الآلية بشكل استرشادى من محافظة المنوفية، اعتبارًا من أمس الأول الثلاثاء، وستستمر الفرق المتنقلة لمدة أسبوعين، ووفقًا لنتائج التطعيم سيتم تعميمها على باقى المحافظات.

■ هل سنحتاج لجرعات متكررة من لقاحات «كورونا»؟

- هناك دراسات عالمية تحاول تحديد موقف الجرعات التنشيطية ومدة الحصول عليها، سواء كانت كل ٦ أشهر أو سنويًا، وعلى أساس تلك الدراسات وتقديرنا للموقف الوبائى فى مصر سنتخذ قرارنا.

لكن حاليًا نؤكد أهمية الحصول على الجرعتين الأولى والثانية، والجرعات التنشيطية، ونحن بالطبع نتابع الموقف العالمى لفيروس «كورونا» على مستوى دول العالم يوميًا، وكذلك الموقف الإقليمى فى شرق المتوسط، والوضع المحلى فى مصر، ونتابع أيضًا توصيات المنظمات العالمية المعنية، للوقوف حول الجديد فيما يخص لقاحات فيروس «كورونا».

■ ما أهمية الحصول على الجرعة المنشطة؟

- أهميتها لا تقل عن الجرعتين الأولى والثانية، ويجب الحصول عليها بعد مرور ٦ أشهر من الجرعة الثانية، وقياسًا على ذلك، فإن التطعيم بلقاح «الإنفلونزا» الموسمية يشترط الحصول عليه سنويًا للوقاية من المرض، وكذلك الجرعة المنشطة للقاح «كورونا» أساسية وواجب الحصول عليها، وكنا حريصين على حصول الأطقم الطبية فى المستشفيات على الجرعة المنشطة من لقاحات فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى كبار السن وباقى فئات المجتمع.

■ هل هناك إقبال من المواطنين على الحصول على الجرعة المنشطة؟

- نجرى حاليًا دراسة على مستوى ٩ محافظات، تم الانتهاء من نتائج ٦ محافظات حتى الآن، والمقرر الانتهاء منها بشكل كامل فى منتصف فبراير الجارى، لعرضها على الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وقد كانت تلك الدراسة أحد تكليفاته للقطاع الوقائى.

وشملت الدراسة نتائج تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والمنشطة، من خلال مقابلات فعلية مع الأسر فى المحافظات، وتم إجراء الدراسة وفقًا لعينة عشوائية تمثل المجتمع المصرى فى ٩ محافظات، لتكون النتيجة واقعية وحقيقية.

والنتائج الأولية للدراسة كشفت عن أن ٤٠٪ من المواطنين رفضوا الحصول على لقاح فيروس «كورونا»، متأثرين بالشائعات المتعلقة حول أن اللقاح يسبب أضرارًا جانبية للمواطنين، وثبتت أن ١٠٪ من السيدات رفضن الحصول على اللقاح، خاصة فئة السيدات الحوامل أو المقبلات على الحمل، لاعتقاد خاطئ بأنه يؤثر على الحمل، رغم أن لقاح فيروس «كورونا» آمن على الحوامل، وكذلك المقبلات على الحمل، لأنه لا يؤثر على الحمل أو الأجنة.

■ هل هناك لقاح محدد لحماية الحوامل من الإصابة بـ«كورونا»؟

- وفقًا للدراسات العالمية، فإن أفضل لقاح مضاد لفيروس «كورونا» خلال فترة الحمل هو لقاح «فايزر»، وهو آمن تمامًا على السيدات الحوامل.

■ ما آخر توجيهاتكم الوقائية للحجر الصحى فى منافذ الدخول للوقاية من «كورونا» ومتحوراته؟

- وزعنا منشورًا على منافذ الحجر الصحى كافة فى المحافظات، بتعليمات واشتراطات جديدة لدخول الأراضى المصرية، وبدأ تطبيقه منذ ٢٢ يناير الماضى.

واشترطت هذه التعليمات حصول الوافدين على شهادة تطعيم تفيد بحصولهم على جرعتين من لقاح فيروس «كورونا»، مر عليها ١٤ يومًا من يوم التطعيم، أو يكون لدى الوافد فحص سلبى لـ«كورونا»، سواء كان تحليل «PCR» أو تحليل «AntigenRapid Test» أو «IDNOW» لم يمر عليه ٧٢ ساعة.

وفى حال عدم توافر الشهادات والتحاليل المطلوبة، أو فى حال تم الشك فى شهادات الوافدين، يتم إجراء تحليل «AntigenRapid Test» فى المطار، الذى يستغرق ما بين ١٠ و١٥ دقيقة، وذلك بدلًا من تحليل «PCR» الذى كان يستغرق من ١٠ إلى ١٢ ساعة.

وتلك الإجراءات كان هدفها التسهيل على المسافرين، والتأكد من عدم إصابة القادمين بفيروس «كورونا» ومتحوراته، كما أن الفرق الطبية الموجودة بجميع منافذ الحجر الصحى مدربة وتعمل بكفاءة عالية.

وفى حال ثبتت إصابة أحد المصريين الوافدين بأعراض فيروس «كورونا»، فإنه يتم عزله ومتابعته منزليًا إذا كانت الإصابة بسيطة، وفى حال كانت الإصابة متوسطة أو شديدة يتم تحويله للمستشفى الذى يرغب فيه، مع متابعته من جانب فرق القطاع الوقائى.

■ هل هناك تعليمات خاصة لمنافذ الحجر الصحى فى المحافظات السياحية؟

- لا تختلف التعليمات المتبعة فى تلك المنافذ عن باقى محافظات الجمهورية، حيث يتم إجراء تحليل «AntigenRapid Test» للحالات المشكوك فيها، أو التى لم تستوف جميع الشهادات المطلوبة، وفى حال ثبتت إيجابية التحليل وإصابته بفيروس «كورونا»، يتم عزل الوافد فى الفندق المقرر إقامته به لمدة ٥ أيام، ثم إجراء تحليل «PCR» فى اليوم السادس، للتأكد من شفائه من فيروس «كورونا».

وإلى جانب ذلك، فإن فرق القطاع الوقائى تتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة للأغذية فى المناطق السياحية وغير السياحية، بالإضافة إلى مراجعة الاشتراطات الصحية للعاملين فى تلك المناطق.

■ هــــل هنـــاك خطـــة لتوفير تــــحلـيل «Antigen Rapid Test» فى المستشفيات؟

- حاليًا نعد لأن تكون هناك معامل معتمدة من وزارة الصحة لإجراء تحاليل «PCR» و«Antigen RapidTest»، واستهدفنا فى خطوة مبدئية المسافرين لأداء العمرة، بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتشمل قائمة المعامل كلًا من المعامل الخاصة والمعامل الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة، ويتم ضم تلك المعامل، وفقًا لشروط معينة ومعاينتها من جانب لجان معتمدة من وزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وبالفعل بدأنا تلك الآلية منذ أسبوعين تقريبًا، لربط تلك المعامل بشبكة معامل وزارة الصحة والسكان.

■ ما نصائحكم للمواطنين خلال الفترة المقبلة؟

- نشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا» و«الإنفلونزا» الموسمية، مع ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الجسدى، والحرص على التهوية الجيدة وغسل الأيدى، والحصول على التطعيم لجميع المواطنين ممن هم أكبر من سن ١٢ عامًا، وذلك بجرعتين من اللقاح، بالإضافة إلى الجرعة المنشطة، فالواجب على جميع المواطنين أن يحرصوا على الحصول على لقاحات فيروس «كورونا» كما هم حريصون على تطعيم الأطفال باللقاحات الإجبارية.

ماذا عن تطعيمات طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى؟

- سنستكمل خلال الفصل الدراسى الثانى حملات تطعيم طلاب المدارس بـ٣ أنواع من التطعيمات، تشمل «الدفتيريا» و«التيتانوس» و«الالتهاب السحائى»، وذلك للطلاب خلال سنوات التعليم الأساسى.

ونجهز حاليًا حملة قومية للتطعيم ضد مرض «شلل الأطفال»، لإطلاقها فى النصف الثانى من شهر مارس المقبل، بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال، والتصدى المستمر للفيروس، خاصة أن مرض «شلل الأطفال» لم يتم استئصاله بصفة نهائية من دول العالم، وما زال يوجد فى دول مجاورة لمصر.

■ أخيرًا.. ما شعورك بعد عودتك لرئاسة قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إثر ٤ سنوات من الغياب؟

- عندما دخلت مكتبى شعرت بأننى كنت فيه بالأمس ولم أغب عنه، وأحب أن أؤكد أن الفريق الوقائى يؤدى دوره على أكمل وجه، لكن تختلف وجهات النظر فى التعامل مع الملف الوقائى، وهدفنا فى الأساس هو مصلحة البلد.