جوتيريش يدين «الفشل الأخلاقي» في غياب المساواة بتوزيع اللقاحات

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استمرار "الفشل الأخلاقي" في غياب المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد سنتين من بدء الجائحة.



وكان جوتيريش يتحدث عن الفجوة في اللقاحات، خلال إطلاق مبادرة جديدة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، لمساعدة الدول النامية على اللحاق بالركب.



وترغب منظمة الصحة العالمية في جمع 16 مليار دولار من الدول الغنية لتوفير اللقاحات والفحوص والأدوية على مدار الشهور القليلة المقبلة.



ويمكن عن طريق هذه الأموال المخصصة لما يسمى بالوصول إلى أدوات كوفيد- 19 إنتاج 600 مليون جرعة لقاح، وشراء 700 مليون فحص وعلاج 120 مليون مريض، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة من تلقوا التطعيم الكامل في أفريقيا تبلغ 8 % فقط من السكان، بفارق كبير عن أوروبا ومناطق أخرى ثرية.



وقال جوتيريش: "إن غياب المساواة في اللقاحات هو أكبر فشل أخلاقي فيزماننا ويدفع ثمنه السكان والدول".

وأوضح مسؤولون بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يوم الأربعاء 9 فبراير، إن دول الشرق الأوسط شهدت تسارعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الستة الماضية، بسبب انخفاض معدلات التطعيم.



ولفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للمنطقة، أحمد المنظري، إلى أن المتوسط اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19، التي جرى الإبلاغ عنها ارتفع إلى 110 آلاف في الأسابيع الستة الماضية، بينما ارتفع متوسط الوفيات اليومية إلى 345 في الأسابيع الثلاثة الماضية.



واستطرد: "وقد حدثت زيادة هائلة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث تجاوز المتوسط اليومي 110 آلاف حالة. كما سجل عدد الوفيات ارتفاعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ المتوسط اليومي 345 حالة وفاة، إلا أن مستوى هذه الزيادة أقل مما كان عليه خلال الموجات السابقة".