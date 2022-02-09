وضع اللمسات النهائية للعاصمة الإدارية قبل افتتاحها رسميًا

قال المهندس أحمد العربى، معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة والمتحدث باسم الجهاز، إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة فيما يخص أعمال تنسيقات المواقع والمحاور العامة بالمرحلة الأولى للمشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان.

وأوضح «العربى»، لـ«الدستور»، أن الجهاز مستمر فى تسليم وحدات الحى السكنى «R3» المعروف بـ«كابيتال ريزيدانس» وهو أول حى سكنى يتم تنفيذه بالعاصمة للحاجزين منذ يناير من العام الماضى.

وأشار إلى أن التشطيبات مستمرة لاستكمال كل وحدات الحى وهى فى مرحلة نهائية، حيث ظهر الحى حاليًا بملامحه الأخيرة وفقًا للتصميم الموضوع ونضع اللمسات النهائية عليه.

أما الحى R5 المعروف بجاردن سيتى الجديدة، فقد انتهى تنفيذ الهيكل الخرسانى للمرحلة الأولى بالكامل، والمرحلة الثانية انتهت بنسبة 28% تشطيبات ومن المتوقع الانتهاء منها بالكامل نهاية العام الجارى.

وفيما يخص تنفيذ أعمال النهر الأخضر وأعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية والميادين، أكد «العربى» أن الأعمال وصلت إلى نسبة متقدمة طبقًا للخطة الزمنية التى تلبى رغبة القيادة السياسية فى سرعة إنجاز الأعمال وستكون جميعها جاهزة للافتتاح وقتما تحدد القيادة السياسية.

وأضاف: أما المحاور الرئيسية مثل محور بن زايد الجنوبى وطريق 4 وطريق 2 المعروف بطريق الاحتفال العسكرى تكاد تكون انتهت تمامًا، أيضًا مرافق وطرق الحى الحكومى التى تنفذ «بازلت» لأول مرة فى مصر، حيث توفر وسائل التنمية المستدامة على خلاف الأسفلت من حيث درجة الحرارة والصيانة فيما بعد، وكل هذه الأعمال تكاد تكون انتهت تمامًا من حيث التنفيذ.

وعن بدء ترفيق المرحلة الثانية من المشروع، قال «العربى» إنها تحت التخطيط والتصميم حاليًا وبعد الانتهاء منها وتحديد الطرق والأماكن سيتم احتساب الكثافات ومن ثم بدء تنفيذ الأعمال.

وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة لحفل افتتاح مهيب إيذانًا بتدشين الجمهورية الجديدة وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة.

وتعد وزارة الإسكان والقوات المسلحة شريكى النجاح فى تنفيذ مشروعات العاصمة؛ حيث ينفذ كل منهما جزءًا من المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى على مساحة 40 ألف فدان، التى تشهد حاليًا اللمسات الأخيرة من حيث التنفيذ الكامل استعدادًا للافتتاح.

وفيما يخص مشروعات وزارة الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعنى الهيئة بتنفيذ كامل المرافق للمرحلة الأولى التى انتهى تنفيذها بالكامل ومشروعى الحيين السكنيين «R3 وR5»، وأعمال تنسيق المواقع والمحاور العامة للطرق ومشروع النهر الأخضر وحى المال والأعمال المعروف بمنطقة الأبراج.