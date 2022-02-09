الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب بالهرم

جثة شاب
جثة شاب

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة أمام أحد العقارات بمنطقة الهرم.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام أحد العقارات على الفور تم إبلاغ ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بالواقعة للانتقال والمعاينة لجمع التفاصيل واجراء التحريات الأولية 

بانتقال ضباط مباحث الهرم لموقع الحادث عثروا على جثة شاب مسجاه على الأرض وبها عده اصابات وبالاستعلام عنها تبين انها لشاب ذو خلفية اجرامية “مسجل خطر” بالمنطقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

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