تجديد حبس عصابة الاتجار بمخدر «الشابو» فى سفاجا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة سفاجا، اليوم الأربعاء، حبس عصابة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية ضبطهم وبحوزتهم 20 كيلو جرامًا من مخدر الشابو في سفاجا.

وكشفت التحقيقات عن أن 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ترويج مخدر الشابو والحشيش ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسفاجا، في القبض على التشكيل.

وتبين من التحريات أن اثنين من المتهمين تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدر الآيس والشابو والحشيش، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى حيث يقوم أحد المتهمين «زعيم التشكيل العصابى» بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربي المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيدًا لتسليمها للمتهم الأخير الذي يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 20 كيلو جرامًا –25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.5 كيلو جرام ومبلغ مالى و5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة والتحفظ على المضبوطات.