الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تساعد بلغاريا فى مراقبة المجال الجوى وسط أزمة أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أن إسبانيا تعتزم مساعد حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مراقبة المجال الجوي، فيما يعزز الحلف الغربي جانبه الشرقي وسط تزايد التوترات مع روسيا.

وأفادت الوزارة بأن إسبانيا سترسل إليها 130 فردا عسكريا وأربع طائرات من طراز يوروفايتر، ومن المقرر أن تصل أول دفعة من الطائرات إلى مهمتها التي ستمتد إلى 31 مارس الأسبوع الجاري في قاعدة جراف إجناتيفو الجوية جنوبي بلغاريا. 

وتعتزم هولندا أيضًا، إرسال طائرات حربية من طراز إف- 35 لمراقبة المجال الجوي لبلغاريا في وقت لاحق من العام الجاري، وأشارت تقارير إلى تكرار الاستفزازات الروسية فوق البحر الأسود في السنوات القليلة الماضية.

وانضمت بلغاريا التي كانت ضمن دول الجبهة الشرقية لحلف الناتو في نهاية 2004، لكن ما زالت لديها طائرات حربية سوفيتية من طراز ميج- .29

كان أعلن وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف، أمس، أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب البلغاري تأجيل تسليم مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى صوفيا لعدة أشهر.

وقال يانيف، في تصريح أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية -: "لقد تلقينا رسالة رسمية من شركة (لوكهيد مارتين) الأمريكية، يشار فيها إلى تأخر التوريدات الأولى للطائرات.. وتُحدد في الرسالة فترة حوالي عدة أشهر".

ووفقًا لجدول التوريدات، من المفترض أن تتلقى بلغاريا أول مقاتلة بحلول منتصف سبتمبر 2023 المقبل، وسيتم إيصال 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2023، على أن يتم تسليم باقي الطائرات في الربع الأول من عام 2024.

كان عقد شراء بلغاريا طائرات مقاتلة "إف-16" بقيمة 1.26 مليار دولار، قد دخل حيز التنفيذ في يوليو 2019، وتم تسديد المبلغ فورًا، ومن المفترض أن تكون الطائرات جاهزة للاستخدام القتالي خلال 5 أعوام بعد دخول العقد حيز التنفيذ.

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وائل لطفي

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