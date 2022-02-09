الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين بالرياض.. حصاد أنشطة وزارة القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، حيث أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 403 آلاف و107 ريالات سعودية، أي ما يعادل مليون و802 ألف و148 جنيها تقريبًا.
https://www.dostor.org/3709307
القوى العاملة: تعيين 1860 شابًا وصرف 395 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1860 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 21  “قادرون باختلاف” بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4550 من راغبي العمل، وتوفير 43 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 1761 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
https://www.dostor.org/3709318

«القوى العاملة»: بدء التدريب على التفصيل والسباكة بالوحدة المتنقلة بالدقهلية

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من حضر شربين إلى قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبدء الدورات التدريبية بها على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية.

جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
https://www.dostor.org/3709340

القومي لدراسات السلامة: تدريب 405 متدربين من خلال 24 برنامجًا خلال شهر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.
https://www.dostor.org/3709363

وزير القوى العاملة محمد سعفان المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحدة التدريب المتنقلة حياة كريمه حصاد وزارة القوى العاملة اليوم

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وائل لطفي

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