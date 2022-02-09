الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يستعد برد «جماعى» قوى على وزير الخارجية الروسى

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قرر الاتحاد الأوروبي الرد بشكل قوي وحازم على دعوة وجهها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للدول الأعضاء بأن ترد بشكل "فردي" فيما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تطالب بها بلاده.


وبحسب مسودة خطاب اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، تقرر أن يقدم مسئول السياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيب بوريل، ردًا جماعيٕا"، نيابة عن جميع دول التكتل.


وأفادت الوكالة بأنه جرى التنسيق بشكل وثيق مع منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» فيما يتعلق بخطاب الرد على لافروف، كما يعد الحلف العسكري ردًا مماثلًا بحسب ما نقلته بلومبرج، اليوم الأربعاء، عن دبلوماسيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم.


وتقول المملكة المتحدة والولايات المتحدة إن روسيا حشدت حوالي 130 ألفًا من قواتها على حدودها مع أوكرانيا، وهو ما يراه الغرب تمهيدًا لغزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية.


ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة اعتزام بلاده مهاجمة أوكرانيا، وانتقد حشد حلف الأطلسي لقواته بالقرب من الحدود الروسية.

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