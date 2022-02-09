الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«استولى على أموالهم».. ضبط المتهمين بخطف تاجر أكتوبر

الامن
الامن

تمكن ضباط مباحث الجيزة من تحرير تاجر سيارات تعرض للخطف بمدينة 6 أكتوبر على يد 5 أشخاص اختطفوه وطلبوا فدية 3 ملايين جنيه، بسبب تجميعه منهم مبالغ مالية، بحجة استثمارها، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعجزه عن سداد الأرباح أو إعادة أصل المبالغ المالية لهم.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه بتعرض شقيقه تاجر سيارات للخطف، وتلقيه اتصالا من مجهول، طلب خلال دفع مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

كشفت تحريات رجال المباحث أن 5 أشخاص بالعياط وراء اختطافه، بسب حصول المجني عليه منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه عجز عن سداد الأرباح، أو إعادة أصل المبالغ لهم.

تمكن رجال المباحث من تحديد مكان احتجاز المجني عليه، وتم تحريره وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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