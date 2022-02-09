قوات أمريكية فى بولندا تستعد لاحتمال فرار أمريكيين من أوكرانيا

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية في بولندا تستعد لمساعدة المواطنين الأمريكيين الذين قد يفرون إلى بولندا من أوكرانيا، في حال أقدمت روسيا على غزوها.

وتابع المسئولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا لإجلاء المواطنين الأمريكيين؛ لكنها ستقيم منشآت مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه يتم نشر نحو 1700 جندي في بولندا معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا.

وتنفي روسيا وجود أي خطط لديها لعزو أوكرانيا لكنها نشرت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، وتقول إنها قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات عسكرية لم تفصح عنها إذا لم يتم تلبية مطالبها، ومنها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم ضم أوكرانيا إلى عضويته.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن البيت الأبيض وافق على الخطة ووصفوها بأنها تأتي في إطار تخطيط حكيم، وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أعلن عن الموافقة على تلك الخطة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تخطط لإجلاء جماعي للمواطنين الأمريكيين من أوكرانيا، مضيفا: "نحن نقيم باستمرار تطورات الوضع الأمني ونخطط لسلسلة من الإجراءات الطارئة كما نفعل دائما".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، إن الحكمة تقتضي أن يغادر الأمريكيون أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر الرئيس البولندي، أندجي دودا، أن التنقلات الحالية للقوات الروسية تعد الأكبر من نوعها منذ زمن الحرب العالمية الثانية، مؤكدا مع ذلك قناعته بـ"إمكانية تجنب نشوب حرب في أوروبا".

وقال دودا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في برلين: "نتعامل مع حشد غير مسبوق للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، وكذلك تمركز عسكري كبير في بيلاروس، حيث تجري تدريبات يخطط أن تستمر حتى 20 فبراير".

وتابع: "نتساءل جميعا، ماذا سيحدث بعد ذلك، ما هي النتيجة التي ستنجم عن هذه التنقلات للقوات والتي لم تشهدها أوروبا منذ زمن الحرب العالمية الثانية".

وشدد على ضرورة "إيجاد مخرج من هذا الوضع الأصعب منذ العام 1989 الذي يواجهه الناتو والاتحاد الأوروبي".