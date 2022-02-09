الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة تكشف مفاجأة عن «الهامستر».. مصدر صامت لانتشار كورونا

انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة، أن حيوانات الهامستر الأليفة يمكنها نقل فيروس كورونا إلى البشر دون أن تظهر على هذه الفصيلة من القوارض اي اعراض للفيروس، وهي المصدر المحتمل لتفشي متغير دلتا في هونج كونج مؤخرًا.


وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن البحث يؤكد المخاوف من أن متجر للحيوانات الأليفة كان مصدر تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة في المدينة، والذي شهد إصابة ما لا يقل عن 50 شخصًا وأدى إلى إعدام أكثر من 2200 هامستر.


وتابعت، أنه على الرغم من ذلك أكد علماء الفيروسات أنه على الرغم من أن تجارة الحيوانات الأليفة يمكن أن توفر طريقًا للانتشار الفيروسي، فمن غير المرجح أن تشكل حيوانات الهامستر الأليفة الحالية تهديدًا لأصحابها ولا ينبغي أن تتعرض للأذى.


وأضافت ان العديد من الحيوانات عرضة للإصابة بمرض كورونا من البشر، ولكن حتى الآن، أثبت حيوان واحد فقط -وهو المنك- أنه قادر على نقله في الاتجاه المعاكس، أما الهامستر معرض بشكل خاص للفيروس لذلك تم استخدامه على نطاق واسع كنموذج لدراسة المرض.


وأكدت الصحيفة، أن المخاوف من قدرة الهامستر ظهرت أيضًا على إصابة البشر لأول مرة عندما أثبت عامل يبلغ من العمر 23 عامًا في متجر الحيوانات الأليفة في هونج كونج أنه مصاب بفيروس كورونا في 15 يناير، وكان هذا أول تشخيص لمتغير دلتا في المدينة لأكثر من ثلاثة أشهر، كما أصيبت امرأة زارت متجر الحيوانات الأليفة ، وأثبتت الاختبارات إصابة أفراد آخرين من عائلتها بالفيروس في الأيام التي تلت ذلك.

ردًا على ذلك، قام مسئولو الصحة العامة بعمل مسح لمئات القوارض في متجر الحيوانات الأليفة والمستودع الذي يوفرها  تم اكتشاف المواد الوراثية الفيروسية أو الأجسام المضادة في 15 من أصل 28 هامستر، ولكن لم يتم اختبار أي من الهامستر القزم أو الفئران أو خنازير غينيا أو الأرانب أو شنشيلة، ولم تظهر على أي من الهامستر أعراض علنية.

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